Hà NộiAnh Tùng, 30 tuổi, đỏ hai mắt, toàn bộ lòng trắng bị sung huyết gây cộm, ngứa, bác sĩ chẩn đoán do viêm kết mạc.

ThS.BS Lương Thị Anh Thư, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết mắt anh Tùng bị viêm chấm lan tỏa và xuất huyết kết mạc. Trước đó con trai anh bị đỏ mắt, có biểu hiện viêm kết mạc, hai hôm sau anh cũng bị ngứa, cộm và đỏ mắt. Đến ngày thứ ba, mắt xuất huyết nhiều, anh mua thuốc tra song không đỡ.

Bác sĩ Thư kê thuốc nhỏ kháng sinh phối hợp chống viêm, hướng dẫn anh rửa mắt thường xuyên bằng nước muối sinh lý để làm sạch dịch tiết và giảm kích ứng. Do mắt có mảng xuất huyết lớn và viêm chấm giác mạc, người bệnh không dụi mắt, không tự dùng thêm thuốc khác để tránh làm tổn thương giác mạc.

Viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) chủ yếu do adenovirus gây ra và lây lan nhanh qua tay, khăn mặt, gối hoặc các vật dụng chung, nhưng ít khi dẫn đến xuất huyết kết mạc. Bác sĩ Thư cho rằng mắt của Tùng có thể bị virus coxsackie (enterovirus) tấn công. Loại virus này ít phổ biến hơn nhưng gây ra thể nặng hơn, điển hình là viêm kết mạc xuất huyết cấp, thường khởi phát đột ngột, triệu chứng diễn tiến nhanh trong vòng 24-48 giờ.

Bác sĩ khám mắt cho anh Tùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện mùa lạnh, không khí khô, nhiều người ở phòng kín tạo điều kiện thuận lợi để các virus, vi khuẩn lây lan khiến bệnh bùng phát. Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận tỷ lệ các ca viêm kết mạc tăng 30% từ đầu mùa lạnh, xảy ra ở cả trẻ em và người lớn. Mùa lạnh còn khiến mắt dễ khô, giảm lớp màng nước mắt bảo vệ giác mạc, hình thành tổn thương vi điểm mà vi sinh vật có thể xâm nhập. Thói quen như dụi mắt, dùng chung khăn hay tự tra thuốc không đúng cách càng làm tăng nguy cơ bội nhiễm, khiến viêm kết mạc nặng hơn. Trẻ em dễ mắc bệnh hơn do hệ miễn dịch yếu và thói quen vệ sinh kém.

Để phòng bệnh, bác sĩ Thư khuyến nghị mọi người nên rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân và không gian sống, điều chỉnh môi trường sống bằng máy tạo ẩm và thông gió thường xuyên. Duy trì ẩm cho mắt bằng các loại nước mắt nhân tạo, hạn chế tiếp xúc lâu với máy tính. Trẻ em hoặc người lớn đỏ mắt nên nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây lan cho người khác.

Người bệnh viêm kết mạc thường lành tính, có thể tự khỏi, nhưng cần đi khám ngay khi đau mắt nhiều, sợ ánh sáng, nhìn mờ, có vệt trắng hoặc loét trên giác mạc, đỏ mắt nặng kèm xuất huyết.

Khuê Lâm