Viêm kết mạc khác viêm giác mạc thế nào

Viêm giác mạc và viêm kết mạc đều là bệnh lý ở mắt, cùng có triệu chứng đau mắt, cộm, chảy nước mắt nhưng khác nhau về mức độ nguy hiểm, cách xử trí.

Theo ThS.BS Lương Thị Anh Thư, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, viêm kết mạc (đau mắt đỏ) thường lành tính, còn viêm giác mạc có thể gây sẹo, giảm thị lực vĩnh viễn nếu điều trị sai cách. Dưới đây là một số lưu ý giúp phân biệt hai bệnh lý viêm kết mạc và viêm giác mạc để có hướng xử trí phù hợp.

Vị trí tổn thương

Với viêm giác mạc, tổn thương xuất hiện ở giác mạc (lớp trong suốt phía trước mắt). Giác mạc viêm phù mờ đục, không còn trong suốt khiến người bệnh cảm thấy như nhìn qua một lớp mờ sương, giảm thị lực, đau nhức, chói cộm nhiều, trường hợp nặng có thể gây mù lòa.

Viêm kết mạc là tình trạng viêm lớp màng mỏng bao phủ lòng trắng và mặt trong mi mắt. Phần lớn bệnh tự hồi phục nhanh nếu được điều trị đúng cách, ít để lại di chứng.

Triệu chứng chính

Viêm giác mạc gây ra cảm giác đau mắt, chảy nước mắt nhiều, giảm thị lực rõ. Người bệnh cảm thấy chói mắt, có xu hướng sợ ánh sáng. Một số trường hợp có thể thấy vết đục hoặc ổ loét trên giác mạc. Đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm nhưng thường bị bỏ qua.

Biểu hiện chính của viêm kết mạc là mắt đỏ, ngứa, cộm, chảy nước mắt, tiết dịch nhầy hoặc mủ. Đặc điểm của bệnh là lây lan nhanh trong cộng đồng, nhất là qua dịch tiết mắt, bàn tay và vật dụng dùng chung. Bác sĩ Thư khuyên người mắc bệnh cần giữ vệ sinh cá nhân, tránh dụi mắt, rửa tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc gần để tránh lây cho người khác.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng viêm giác mạc cho nam thanh niên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân

Nguyên nhân viêm giác mạc đa dạng như vi khuẩn, virus (như herpes simplex), nấm, ký sinh trùng Acanthamoeba, chấn thương mắt... Đeo kính áp tròng sai cách cũng có thể gây viêm giác mạc. Một số sai lầm thường gặp như đeo kính sát tròng quá lâu; không vệ sinh và khử trùng kính đúng cách; đeo kính áp tròng khi bơi, tắm hoặc tiếp xúc với nguồn nước ngoài trời (hồ bơi, suối, bồn tắm nóng), ngủ qua đêm...

Với bệnh viêm kết mạc, nguyên nhân có thể do virus (như adenovirus), vi khuẩn, dị ứng hoặc kích ứng bởi khói bụi, hóa chất.

Điều trị

Theo bác sĩ Thư, viêm kết mạc thường điều trị đơn giản bằng thuốc nhỏ và vệ sinh mắt, còn viêm giác mạc bắt buộc phải khám tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa mắt sớm để được điều trị đúng phác đồ theo nguyên nhân. Người bị viêm giác mạc liên quan tới nấm, vi khuẩn, virus thường phải điều trị lâu dài nhằm kiểm soát các yếu tố gây bệnh. Nếu viêm giác mạc diễn tiến nặng gây loét, sẹo đục giác mạc có thể phải ghép giác mạc hoặc bỏ mắt.

Khuê Lâm