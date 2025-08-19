Dấu hiệu đau mắt đỏ

Các triệu chứng của đau mắt đỏ ban đầu bao gồm ngứa mắt, kích ứng, tiết dịch, đỏ và sưng.

Đau mắt đỏ còn gọi là viêm kết mạc, xảy ra khi kết mạc bị kích ứng hoặc nhiễm trùng. Kết mạc là lớp mô mỏng, mịn, lót bề mặt mắt và bên trong mí mắt. Các triệu chứng của đau mắt đỏ có thể khác nhau tùy theo loại. Bệnh nhẹ có thể khỏi trong vòng vài ngày. Ngược lại, các trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến thị lực. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo đau mắt đỏ.

Kích ứng mắt

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của đau mắt đỏ là kích ứng mắt, bao gồm nóng rát và ngứa. Người bệnh có cảm giác cộm, khó chịu giống như có dị vật trong một hoặc cả hai mắt. Những triệu chứng này có thể gây khó chịu nhưng ít khi gây đau.

Đỏ mắt

Đau mắt đỏ làm kết mạc bị viêm khiến nhiều mạch máu nổi rõ hơn bình thường. Do đó, lòng trắng mắt có thể có màu hồng hoặc đỏ thẫm. Ở trẻ em, đỏ mắt thường là một trong những dấu hiệu rõ ràng của đau mắt đỏ mà người lớn dễ dàng nhận thấy.

Sưng mắt

Kết mạc ở người đau mắt đỏ có thể sưng húp và mí mắt sưng lên. Ở một số người, các hạch bạch huyết xung quanh tai cũng bị sưng.

Tiết dịch

Kết mạc được tạo thành từ các lớp mô trơn, có tác dụng tiết ra chất nhầy lót tương tự ở mũi và miệng. Mô bị viêm tạo ra dịch tiết có kết cấu từ loãng đến đặc giống mủ, tùy thuộc vào nguyên nhân gây đau mắt đỏ. Lông mi cũng có nguy cơ dính vào nhau. Dịch tiết loãng hoặc đặc có thể làm mờ mắt. Người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu thay đổi thị lực không cải thiện sau khi rửa mắt bằng nước mắt nhân tạo.

Thay đổi thị lực

Hầu hết đau mắt đỏ nhẹ không ảnh hưởng đến thị lực. Tuy nhiên, các trường hợp nghiêm trọng có thể để lại sẹo trên giác mạc, làm thay đổi thị lực vĩnh viễn. Khi có các biểu hiện như không chịu được ánh sáng mạnh, mắt nhìn mờ người bệnh viêm kết mạc cần đi khám ngay. Những triệu chứng này có thể cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã lan ra ngoài kết mạc.

Điều trị đau mắt đỏ thường tập trung vào việc giảm triệu chứng. Đau mắt đỏ nhẹ có thể áp dụng các biện pháp bao gồm sử dụng nước mắt nhân tạo, làm sạch mí mắt bằng khăn ướt, đắp khăn lạnh hoặc ấm nhiều lần mỗi ngày. Nếu đeo kính áp tròng, bạn nên ngừng đeo cho đến khi khỏi hẳn. Người bị viêm kết mạc do virus dùng thuốc kháng sinh không có tác dụng, có thể điều trị triệu chứng và cần thời gian để khỏi bệnh. Quá trình này thường mất khoảng từ 2 đến 3 tuần. Nếu viêm kết mạc dị ứng, dùng thuốc giúp kiểm soát phản ứng dị ứng.

Bảo Bảo (Theo Health, Mayo Clinic)