Dụi mắt nhiều gây tác hại thế nào

Dụi mắt thường xuyên, mạnh có thể gây tổn thương giác mạc, có nguy cơ nhiễm trùng mắt, giác mạc chóp.

Dụi mắt là phản xạ tự nhiên, tưởng chừng vô hại khi cảm thấy ngứa, mỏi mắt hoặc có dị vật rơi vào. Tuy nhiên, BS.CKI Cấn Ngọc Thúy, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra hoặc làm trầm trọng hơn các bệnh về mắt. Dưới đây là 5 tác hại từ việc dụi mắt thường xuyên.

Tổn thương giác mạc

Giác mạc là lớp màng trong suốt ở phía trước mắt, rất mỏng (chỉ khoảng 0,5 mm) nhưng rất quan trọng vì giúp hội tụ ánh sáng vào võng mạc. Dụi mắt có thể làm xước giác mạc, nhất là khi có cát, bụi hoặc vật thể lạ, dụi mạnh và liên tục tạo ra lực ma sát lớn, nguy cơ làm rách, tổn thương giác mạc rất cao. Vết xước này có thể gây đau, cộm xốn, chảy nước mắt và dễ nhiễm trùng nếu không được xử trí đúng.

Nhiễm trùng mắt

Bàn tay chứa rất nhiều vi khuẩn, virus do tiếp xúc với các bề mặt, vật dụng khác nhau. Khi dùng tay chưa được vệ sinh dụi mắt, các tác nhân gây bệnh này có thể xâm nhập qua các vết xước nhỏ trên giác mạc, gây ra một số bệnh như viêm kết mạc (đau mắt đỏ), viêm giác mạc, viêm tuyến bờ mi... Trong đó, viêm giác mạc có thể gây ra sẹo giác mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không điều trị kịp thời.

Bác sĩ Thúy khám mắt cho một nam thanh niên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tăng nguy cơ mắc giác mạc chóp

Giác mạc chóp là bệnh mắt nghiêm trọng, có thể gây mất thị lực vĩnh viễn nếu không can thiệp kịp thời và đúng cách. Khi mắc bệnh này, giác mạc sẽ mỏng dần, lồi ra thành hình chóp (hình nón) thay vì dạng cầu bình thường khiến ánh sáng vào mắt bị tán xạ không đều gây mờ, hình ảnh méo mó, biến dạng, thị lực giảm nhanh.

Bác sĩ Thúy lý giải dụi mắt mạnh và kéo dài tạo ra lực nén lên giác mạc làm yếu cấu trúc và mỏng dần mô giác mạc, từ đó làm giác mạc dễ biến dạng, đặc biệt nguy hiểm với người có cơ địa giác mạc yếu, mỏng bẩm sinh.

Tăng áp lực nội nhãn thoáng qua

Áp lực nội nhãn là áp suất bên trong nhãn cầu, thường dao động khoảng 10-21 mmHg, giúp duy trì hình dạng ổn định cho mắt và hỗ trợ các chức năng thị lực. Dụi mắt mạnh, lực ép từ khớp ngón tay hoặc mu bàn tay khiến áp lực nội nhãn tăng vọt tạm thời lên 40-60 mmHg (gấp 2-3 lần bình thường). Áp lực nội nhãn tăng cao kéo dài, có thể làm tổn thương dây thần kinh thị giác, gây ra bệnh glôcôm (thiên đầu thống), một trong những nguyên nhân gây mù lòa.

Làm lệch, hỏng kính áp tròng

Kính áp tròng rất mỏng, mềm, nhất là loại silicone hydrogel. Dụi mắt khi đeo kính áp tròng, lực từ ngón tay rất dễ đẩy kính trượt sang một bên gây lệch, dính vào mí trên hoặc thậm chí gãy gập kính trong mắt, tổn thương mắt. Tình trạng này khiến mắt bị cộm, xốn, nhìn mờ tạm thời khiến mắt khó chịu, tăng nguy cơ viêm giác mạc.

Để tránh các tác hại do thói quen dụi mắt gây ra, khi có bụi hoặc vật lạ bay vào mắt nên chớp mắt nhẹ, rửa mắt bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để trôi dị vật, bụi ra ngoài; luôn luôn giữ tay sạch sẽ, tránh chạm tay vào mắt. Ngứa mắt có thể gãi nhẹ ở mí mắt hoặc chườm khăn lạnh để giảm tức thời cảm giác ngứa, tránh động tác dụi mắt.

Nhật Minh