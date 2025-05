Viêm hạch mạc treo là bệnh gì?

Ông tôi vừa phát hiện viêm hạch mạc treo. Đây là bệnh gì, có nguy hiểm không, điều trị như thế nào? (Tiến Lê, Đồng Nai)

Trả lời:

Viêm hạch mạc treo là tình trạng các hạch bạch huyết trong mạc treo ruột bị viêm, thường do nhiễm trùng đường tiêu hóa hoặc nhiễm virus. Nếu nguyên nhân do virus, bệnh có thể tự khỏi. Trường hợp viêm hạch mạc treo do vi khuẩn hoặc các bệnh lý nghiêm trọng hơn như viêm đại tràng, lao hạch, bệnh có thể diễn tiến phức tạp, tiềm ẩn nhiều biến chứng đáng lo ngại. Một số tình trạng ít gặp có thể gây áp xe hoặc nhiễm trùng huyết, đe dọa đến tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Điều trị viêm hạch mạc treo tập trung vào việc kiểm soát triệu chứng như hạ sốt, giảm đau, hỗ trợ cơ thể phục hồi và xử lý nguyên nhân gây bệnh. Người bệnh nên hạn chế hoạt động thể chất mạnh, nhất là khi có triệu chứng đau bụng hoặc sốt. Chườm ấm bụng góp phần giảm co thắt và cảm giác khó chịu ở vùng bụng (lưu ý không chườm quá nóng để tránh bỏng da). Nếu có dấu hiệu mất nước do nôn ói hoặc tiêu chảy, người bệnh nên bù nước bằng dung dịch oresol hoặc nước lọc. Trường hợp mất nước nặng, bác sĩ có thể chỉ định truyền dịch để cân bằng nước và điện giải cho cơ thể.

Bác sĩ Đức khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh viêm hạch mạc treo do vi khuẩn thường được điều trị bằng kháng sinh. Nếu đau bụng ngày càng tăng, sốt cao kéo dài hoặc xuất hiện triệu chứng như nôn liên tục, tiêu chảy nặng, người bệnh cần đi khám tại các chuyên khoa tiêu hóa giúp loại trừ nguy cơ áp xe hạch hoặc nhiễm trùng lan rộng.

Phẫu thuật không phải là phương pháp điều trị thường quy cho viêm hạch mạc treo nhưng được bác sĩ xem xét cho người bị đau bụng nghiêm trọng, không đáp ứng với điều trị nội khoa, nghi ngờ về biến chứng áp xe hạch hoặc viêm ruột thừa.

Ông của bạn nên theo dõi triệu chứng cẩn thận, nếu đau bụng kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường, gia đình nên đưa ông đi khám và điều trị kịp thời.

ThS.BS.CKI Nguyễn Anh Đức

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM