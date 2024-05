Viêm gan siêu vi C chữa khỏi không?

Tôi đi khám, được chẩn đoán viêm gan C. Bệnh này chữa thế nào, có khỏi hẳn không? (Quỳnh Thi, Long An)

Trả lời:

Viêm gan C là bệnh viêm gan do siêu vi viêm gan C (Hepatitis C virus - HCV) gây ra. Viêm gan C cấp tính nếu không phát hiện và điều trị có thể chuyển sang mạn tính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 15-30% người bị viêm gan mạn tính tiến triển thành xơ gan, ung thư gan trong vòng 20 năm.

Viêm gan C từng là bệnh khó chữa, với liệu trình điều trị gồm thuốc uống và thuốc tiêm kéo dài 12 tháng, chi phí cao, nhiều tác dụng phụ. Hiện viêm gan C đã có thuốc đặc trị, có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên, hiệu quả còn tùy thuộc vào mức độ bệnh, thể trạng của người bệnh. Trường hợp đã diễn tiến thành suy gan mất bù nghiêm trọng do nhiễm viêm gan C mạn tính thì cần ghép gan.

Người bệnh được điều trị khỏi viêm gan C hoặc đạt đáp ứng virus kéo dài từ lần điều trị bệnh trước đó vẫn có khả năng mắc bệnh trong tương lai. Thuốc điều trị chỉ giúp loại bỏ virus HCV hiện có chứ không có khả năng miễn dịch với nó trong suốt quãng đời còn lại. Điều này có nghĩa là người bệnh có thể bị tái nhiễm viêm gan C sau khi virus được loại bỏ tự nhiên hoặc điều trị bằng thuốc.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa viêm gan C. Phòng tránh bệnh bằng cách không dùng chung bơm kim tiêm hoặc các vật dụng cá nhân dễ gây chảy máu (dao cạo râu, kềm cắt móng tay, bàn chải đánh răng...), chọn địa chỉ xăm hình, xỏ khuyên uy tín; quan hệ tình dục an toàn; sinh con ở những cơ sở y tế có thể kiểm soát viêm gan siêu vi trong và sau khi sinh.

Để tăng cường hoạt động của tế bào gan và bảo vệ gan, nên duy trì lối sống lành mạnh, quản lý cân nặng, hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây hại như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, thuốc lá, rượu bia, chất kích thích, hóa chất...

Một số dưỡng chất thiên nhiên như wasabia, s.marianum hỗ trợ kiểm soát hoạt động của tế bào kupffer trong gan, giảm sản xuất các chất gây viêm, tăng cường khả năng khử độc, giải độc và bảo vệ gan.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM