Viêm gan B có lây từ mẹ sang con không?

Tôi mắc bệnh viêm gan B mạn tính có lây truyền sang con không, làm gì để phòng ngừa? (Ngọc Nhung, Tây Ninh)

Trả lời:

Viêm gan B (HBV) là bệnh truyền nhiễm do virus HBV gây ra, lây qua máu, quan hệ tình dục không an toàn và từ mẹ sang con. Phụ nữ mang thai nhiễm HBV có thể truyền virus cho em bé trong quá trình mang thai hoặc khi sinh. Nguy cơ lây nhiễm cao nhất nếu mẹ nhiễm bệnh ở ba tháng cuối thai kỳ hoặc có tải lượng virus cao (HBeAg dương tính). Nếu không có biện pháp dự phòng, tỷ lệ lây truyền có thể đến 90%.

Bác sĩ Thành tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng ngừa, bạn nên đi khám thai định kỳ để làm xét nghiệm, nếu có tải lượng virus cao, bác sĩ chuyên khoa có thể chỉ định thuốc kháng virus B để phòng lây truyền từ mẹ sang con, thường dùng vào thời điểm 24 tuần thai và kết thúc sau sinh 1-3 tháng (nếu không có chỉ định tiếp tục điều trị lâu dài). Trẻ cần được tiêm huyết thanh kháng viêm gan B (HBIG) kết hợp vaccine viêm gan B trong vòng 12-24 giờ sau sinh. Đây là biện pháp hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.

Người mẹ mắc bệnh viêm gan B mạn tính nếu không điều trị đúng có thể tiến triển thành xơ gan, ung thư gan hoặc suy gan cấp tính. Bạn cần xét nghiệm viêm gan B sớm, theo dõi tải lượng virus và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé.

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM