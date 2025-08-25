Viêm gan B có lây qua đường ăn uống không?

Dùng thức ăn do người mang virus viêm gan B chế biến thì có bị lây nhiễm bệnh này không? Bệnh lây qua đường nào? (Mỹ Thoa, 43 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Viêm gan B (viêm gan siêu vi B) là bệnh nhiễm trùng do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Ở giai đoạn mạn tính, viêm gan B có thể dẫn đến xơ gan, suy gan, ung thư gan... Bạn không nên lo lắng vì viêm gan B không lây lan qua tiếp xúc thông thường như bắt tay, ôm... Bệnh cũng không lây lan khi ho, hắt hơi, dùng chung dụng cụ ăn uống, chơi đùa hoặc ăn thực phẩm do người mang virus viêm gan B chế biến.

Con đường lây nhiễm của virus HBV gồm:

Đường máu: Dùng chung bơm kim tiêm, truyền máu hoặc các chế phẩm từ máu có chứa virus, tái sử dụng hoặc sử dụng các dụng cụ y tế không được khử trùng đúng cách... Xăm hình, xỏ khuyên, làm móng (nail) hoặc thực hiện các thủ thuật y tế, thẩm mỹ không đảm bảo vệ sinh, có chứa virus gây bệnh hay dùng chung các vật dụng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải đánh răng... với người bị nhiễm bệnh cũng tăng nguy cơ lây nhiễm.

Bác sĩ Thành tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Từ mẹ sang con: Mẹ bầu mắc bệnh trong ba tháng đầu thai kỳ, tỷ lệ lây nhiễm virus sang con thấp. Nếu nhiễm virus trong ba tháng giữa thai kỳ hoặc ba tháng cuối, khả năng lây nhiễm cao hơn. Nguy cơ lây truyền cho thai nhi có thể lên đến 90% nếu không có biện pháp bảo vệ sau sinh.

Đường tình dục: Viêm gan B có thể lây truyền khi quan hệ tình dục khác giới hoặc đồng giới do tiếp xúc với tinh dịch, dịch âm đạo hoặc máu của người bệnh.

Bạn nên đi khám và thực hiện các xét nghiệm đánh giá theo chỉ định của bác sĩ. Xét nghiệm máu có thể xác định một người có bị viêm gan B hay không. Bác sĩ cũng có thể chỉ định làm các xét nghiệm chức năng gan; siêu âm, chụp MRI/CT (nếu cần thiết) để đánh giá tình trạng gan hiện tại, mức độ tổn thương, xơ hóa gan do viêm gan B gây ra. Từ đó, bác sĩ tư vấn kế hoặc điều trị hiệu quả và thích hợp.

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM