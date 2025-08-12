Chồng mắc viêm gan B có lây cho vợ không?

Chồng tôi vừa được phát hiện viêm gan B, phải uống thuốc. Vợ chồng sinh hoạt, ăn uống chung đụng có lây nhiễm không, làm sao phòng ngừa? (Lan, Tây Ninh)

Trả lời:

Viêm gan B do virus HBV (Hepatitis B virus) có thể lây truyền bệnh từ chồng sang vợ qua đường máu do tiếp xúc với máu hoặc vết thương hở. Quan hệ tình dục không an toàn (không sử dụng bao cao su) là đường lây nhiễm phổ biến. Tinh dịch của người chồng mắc viêm gan B chứa virus HBV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc sinh dục trong quá trình giao hợp có thể xâm nhập vào cơ thể người vợ. Nguy cơ tăng cao nếu người vợ gặp các tổn thương nhỏ trên da hoặc niêm mạc như vết xước hoặc rách, virus dễ dàng thâm nhập vào máu và gây nhiễm bệnh.

Viêm gan B còn có thể lây lan từ chồng sang vợ qua sử dụng chung các vật dụng cá nhân như dao cạo, kìm bấm móng tay, lược, bàn chải đánh răng... Nếu những vật dụng này dính máu của người chồng nhiễm virus viêm gan B mà người vợ sử dụng chung, nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Bác sĩ Thành tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguy cơ lây nhiễm viêm gan B từ chồng bạn sang bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm phát hiện bệnh của người chồng, thời gian chung sống có sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, người vợ đã được tiêm phòng hay chưa. Khả năng lây nhiễm viêm gan B cao hơn nếu bạn chưa được tiêm phòng vaccine viêm gan B, cơ thể chưa có kháng thể bảo vệ. Bạn nên đi khám để làm các xét nghiệm kiểm tra, điều trị kịp thời (nếu lây nhiễm). Trường hợp chưa lây nhiễm, bạn nên tiêm phòng viêm gan B (nếu chưa có kháng thể virus viêm gan B) để phòng ngừa.

Vợ chồng bạn cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Tuyệt đối không dùng chung vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, kìm bấm móng tay... để tránh nguy cơ tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể chứa virus. Người vợ và các thành viên trong gia đình nên khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra chức năng gan và tình trạng kháng thể (nếu đã tiêm phòng). Nồng độ kháng thể có thể giảm dần theo thời gian, do đó khám định kỳ giúp bác sĩ xem xét có cần tiêm mũi nhắc lại hay không.

BS.CK1 Hoàng Đình Thành

Khoa Nội tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM