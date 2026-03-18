Viêm gan A có gây ung thư?

Tôi mới biết mình mắc bệnh viêm gan A. Virus viêm gan A có gây xơ gan, ung thư gan không? (Thanh, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Viêm gan A là bệnh nhiễm trùng gan do virus viêm gan A gây ra, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, khi ăn uống thực phẩm hoặc nước nhiễm virus. Phần lớn người mắc bệnh có thể tự hồi phục sau vài tuần đến vài tháng mà không để lại tổn thương gan lâu dài. Tuy nhiên, một số trường hợp ít gặp, bệnh vẫn có khả năng gây biến chứng.

Một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của viêm gan A là suy gan cấp. Tình trạng này xảy ra khi virus gây tổn thương nặng các tế bào gan, làm giảm chức năng gan. Triệu chứng phổ biến gồm vàng da, vàng mắt nặng, rối loạn đông máu, mệt mỏi nhiều, rối loạn ý thức, hôn mê gan. Nếu không được điều trị kịp thời, suy gan cấp có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Mai tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm gan A có thể dẫn đến một số biến chứng ngoài gan như rối loạn thần kinh, do hệ miễn dịch tấn công các dây thần kinh ngoại biên. Biến chứng này khiến người bệnh yếu cơ, tê bì tay chân, giảm phản xạ. Khi virus viêm gan A ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, người bệnh dễ gặp một số biến chứng gồm viêm não hoặc viêm màng não.

Viêm tụy cấp cũng được ghi nhận là biến chứng ít gặp của viêm gan A. Khi tụy bị viêm, người bệnh thường đau dữ dội vùng bụng trên, đau lan ra sau lưng, buồn nôn, chán ăn. Bạn có thể yên tâm vì viêm gan A hầu như không gây xơ gan hay ung thư gan. Sau khi khỏi bệnh, virus viêm gan A được đào thải hoàn toàn khỏi cơ thể, gan hồi phục chức năng bình thường.

Để phòng viêm gan A và hạn chế biến chứng, người bệnh nên tiêm vaccine, ăn uống hợp vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai

Đơn vị Nội Tiêu hóa - Gan Mật

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7