Viêm cột sống dính khớp gây hoại tử xương đùi

TP HCMÔng Oai, 53 tuổi, bị viêm cột sống dính khớp gây biến chứng hoại tử chỏm xương đùi cả hai bên, nay được thay cùng lúc hai khớp háng nhân tạo, đi lại bình thường.

Ông Oai đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng đau cứng cả hai khớp háng, không thể khom người do cột sống dính cứng. Ông được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp hơn 20 năm trước, biến chứng hoại tử chỏm xương đùi ở chân trái và phải cách đây hơn 10 năm. Bệnh gây đau nhức dai dẳng khiến ông luôn mệt mỏi, suy nhược, không thể đi lại.

TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, cho biết nhiều đoạn cột sống của bệnh nhân dính lại với nhau, mất linh hoạt, khó gấp duỗi. Bệnh còn gây biến chứng hoại tử chỏm xương đùi, biến dạng và dính cứng khớp háng ở cả hai chân. Ông Oai được chỉ định phẫu thuật thay hai khớp háng nhân tạo cùng lúc.

Người bệnh có các đốt sống lưng dính cứng, mất hẳn khả năng uốn cong, nên không thể gây tê tủy sống như thông thường mà phải gây mê nội khí quản qua đường miệng. Khó khăn lớn hơn khi cột sống cổ cũng dính chặt thành một khối, khiến người bệnh không thể ngửa đầu đủ độ cong cần thiết để đặt ống thở. Êkíp bác sĩ hô hấp và gây mê phối hợp thực hiện phương pháp nội soi khí quản.

Ông Oai được phẫu thuật chân trái trước, sau đó đến chân phải. Bác sĩ cắt cầu xương để giải phóng khớp, sau đó loại bỏ hoàn toàn các thành phần khớp và xương hư hỏng, thay vào loại khớp háng nhân tạo chuyên dụng đã được tính toán kích thước cụ thể. Thay hai khớp háng cùng lúc giúp người bệnh tránh nhiều đau đớn, tập phục hồi chức năng sớm, tiết kiệm được thời gian và chi phí điều trị.

Bác sĩ Tuấn (giữa) đang phẫu thuật thay khớp háng cho ông Oai. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Ông Oai được tập phục hồi chức năng ngay ngày đầu sau mổ, phòng ngừa các biến chứng sau phẫu thuật, đẩy nhanh tốc độ phục hồi, giảm đau, tăng cường sức mạnh cơ bắp và cải thiện khả năng vận động. Sau hai tháng phẫu thuật, lần đầu tiên sau 10 năm, người bệnh không còn đau khớp háng, có thể tự sinh hoạt, tự đi lại mà không cần hỗ trợ.

Bác sĩ Tuấn đánh giá kết quả phục hồi khớp háng cho ông Oai sau 10 ngày tái khám trên phim X-quang. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bác sĩ Tuấn cho biết sau mổ, ông Oai cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ trong việc tập phục hồi chức năng. Bệnh viêm cột sống dính khớp không thể chữa khỏi hoàn toàn, người bệnh cần dùng thuốc kết hợp tập vận động theo tư vấn.

Triệu chứng sớm và đặc trưng của viêm cột sống dính khớp là đau vùng lưng - thắt lưng, có thể kèm theo cứng cột sống vào buổi sáng. Cơn đau thường kéo dài ít nhất 3 tháng, đau không giảm khi nghỉ ngơi nhưng cải thiện khi người bệnh vận động nhẹ. Bệnh có thể gây ra hàng loạt biến chứng từ dính khớp và cột sống đến hư hại khớp háng, nứt gãy xương, tổn thương tim mạch và mắt. Người bệnh nên đi khám nếu phát hiện các dấu hiệu cảnh báo để kịp thời điều trị, tránh các biến chứng nghiêm trọng.

Phi Hồng