Vì sao viêm mũi dị ứng tái phát khi trời lạnh?

Tôi bị viêm mũi dị ứng, hay tái phát, nhất là khi trời lạnh. Vì sao như vậy, làm gì để phòng ngừa? (Lâm Nguyễn, 45 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi bị kích thích, viêm không phải do virus, vi khuẩn mà do các tác nhân từ môi trường như phấn hoa, lông động vật, lông sâu, bướm, khói bụi, mạt nhà... Triệu chứng gồm ngứa mũi, sổ mũi, hắt hơi liên tục, đỏ và ngứa mắt, chảy nước mũi nhiều, dịch nhầy trong.

Bệnh thường tái phát khi trời lạnh, do không khí khô hơn làm rối loạn điều hòa mạch máu niêm mạc mũi, khô lớp nhầy bảo vệ, giảm hoạt động của lông, tạo điều kiện cho dị nguyên xâm nhập, từ đó kích thích phản ứng viêm, sung huyết, phù nề. Niêm mạc mũi người viêm mũi dị ứng vốn nhạy cảm nên không khí lạnh dễ kích thích, gây hắt hơi, chảy mũi.

Bác sĩ Phúc Anh đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để điều trị viêm mũi dị ứng, ngăn bệnh tái phát, bạn nên hạn chế tiếp xúc các yếu tố kích thích và dị nguyên, uống thuốc theo chỉ định bác sĩ. Khi trời lạnh, cần giữ ấm vùng mũi họng, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm. Đeo khẩu trang và quàng khăn khi ra ngoài, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột như từ phòng kín ra trời lạnh. Rửa mũi hằng ngày bằng nước muối sinh lý góp phần làm sạch dị nguyên, làm ẩm niêm mạc, hỗ trợ phục hồi chức năng lông chuyển để giảm nghẹt mũi, chảy mũi.

Nếu triệu chứng tái phát trầm trọng, kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ, bạn nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ kiểm tra, điều trị kiểm soát bệnh hiệu quả, hạn chế biến chứng.

ThS.BS.CKI Diệp Phúc Anh

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM