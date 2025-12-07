Làm gì giảm viêm mũi dị ứng khi không khí ô nhiễm?

Tôi bị viêm mũi dị ứng mạn tính. Không khí ô nhiễm có làm triệu chứng tái phát nặng không, làm sao để kiểm soát? (Kỳ Nam, 35 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Viêm mũi dị ứng là tình trạng niêm mạc mũi bị viêm do phản ứng quá mức với các dị nguyên như bụi nhà, mạt bụi, phấn hoa, lông thú, nấm mốc, khói thuốc... Bệnh xảy ra do hệ miễn dịch "nhầm lẫn" các yếu tố vô hại thành tác nhân nguy hiểm, gây phản ứng dị ứng quá mức. Triệu chứng phổ biến như hắt hơi liên tục, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi, ngứa mũi, có thể kèm theo ngứa mắt, ngứa họng, ho; thường nặng hơn vào sáng sớm hoặc ban đêm khi thay đổi thời tiết hoặc môi trường.

Không khí ô nhiễm chứa nhiều bụi mịn (PM2.5), khí thải, hóa chất và vi sinh vật có khả năng kích thích niêm mạc mũi gây viêm sưng, phù nề. Lúc này, các dị nguyên xâm nhập khiến phản ứng dị ứng bùng phát trầm trọng hơn. Bụi mịn và khí độc làm rối loạn hệ miễn dịch tại chỗ của đường hô hấp, khiến cơ thể phản ứng quá mức với dị nguyên. Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn làm giảm khả năng tự làm sạch của lông chuyển trong mũi khiến chất nhầy, vi khuẩn, dị nguyên ứ đọng, tạo điều kiện cho viêm nhiễm chuyển nặng.

Bác sĩ Hữu đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để kiểm soát triệu chứng viêm mũi dị ứng, bạn cần áp dụng đồng thời nhiều biện pháp như hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm bằng cách đeo khẩu trang, sử dụng máy lọc không khí, tránh khói thuốc, hóa chất và giữ không gian sống thông thoáng, sạch sẽ. Vệ sinh mũi hàng ngày bằng nước muối sinh lý giúp loại bỏ dị nguyên, bụi bẩn, giảm phù nề niêm mạc. Người bệnh cần tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ nhằm kiểm soát viêm, tuyệt đối không lạm dụng thuốc co mạch kéo dài, đồng thời nâng cao thể trạng, ngủ đủ giấc, hạn chế stress để ổn định cơ địa dị ứng.

Nếu không được kiểm soát tốt, viêm mũi dị ứng có thể dẫn đến viêm mũi xoang cấp, viêm họng cấp, viêm kết mạc dị ứng, viêm xoang mạn tính, polyp mũi. Nếu triệu chứng kéo dài trên vài tuần, nghẹt mũi liên tục, chảy mũi mủ hoặc đau đầu, bạn nên đến khoa Tai Mũi Họng khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, ngăn biến chứng.

ThS.BS.CKI Hồ Văn Hữu

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh