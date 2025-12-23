Ba sai lầm khi điều trị viêm mũi dị ứng

Tự ý dùng thuốc xịt và thuốc thông mũi, ngừng thuốc giữa chừng, có thể khiến viêm mũi dị ứng tái phát dai dẳng, gây biến chứng.

Viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi bị kích thích, viêm không phải do virus, vi khuẩn mà do các tác nhân từ môi trường như phấn hoa, lông động vật, lông sâu, bướm, khói bụi, mạt nhà. Nếu không được điều trị đúng, bệnh có thể gây thoái hóa và phù nề niêm mạc mũi, phát triển polyp, giảm hoặc mất khứu giác, viêm họng và viêm xoang.

ThS.BS Nguyễn Chí Trung, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết một số sai lầm khi tự điều trị viêm mũi có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Thường xuyên tiếp xúc với các chất kích thích

Viêm mũi dị ứng xảy ra khi cơ thể giải phóng histamin sau khi tiếp xúc với các tác nhân dị ứng như bụi, phấn hoa, lông thú hay mạt nhà. Nhiều người biết mình bị dị ứng nhưng chỉ dùng thuốc mà không tránh các yếu tố này. Triệu chứng thường gặp là hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi, chảy nước mắt và đỏ mắt. Không đeo khẩu trang, không dọn dẹp nhà cửa hay giặt chăn ga gối thường xuyên cũng làm tăng khả năng tiếp xúc với dị nguyên.

Tác nhân dị ứng gây hắt hơi, sổ mũi. Ảnh được tạo bởi AI

Tự ý dùng thuốc xịt thông mũi (thuốc co mạch)

Thuốc xịt thông mũi được dùng để giảm nghẹt mũi nhờ tác dụng làm co mạch máu niêm mạc, thông mũi tạm thời. Tuy nhiên, sử dụng lâu dài có thể gây tác dụng ngược khiến niêm mạc mũi tổn thương và cuốn mũi giãn nở quá mức, dẫn đến quá phát cuốn mũi.

Ngưng thuốc khi hết triệu chứng

Tự ý ngưng dùng thuốc khi các triệu chứng như hắt hơi, ngứa mũi, nghẹt mũi giảm có thể gây hại. Viêm mũi dị ứng là bệnh cơ địa, dừng thuốc trước khi có chỉ định của bác sĩ khiến tình trạng viêm không được kiểm soát hoàn toàn, dễ tái phát và có thể dẫn tới hen phế quản hoặc viêm xoang.

Bác sĩ Trung khuyên người bệnh viêm mũi dị ứng nên đeo khẩu trang khi ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với thú cưng. Sử dụng máy lọc không khí hoặc máy tạo ẩm giúp loại bỏ tác nhân dị ứng và làm ẩm niêm mạc mũi xoang. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tăng cường miễn dịch để bảo vệ đường hô hấp. Khi xuất hiện triệu chứng, không nên tự ý mua thuốc mà cần khám tại cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ.

Hà Nhung