Vì sao ung thư gan dù không uống rượu bia?

Bố không uống rượu bia, không hút thuốc nhưng mới đây phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Yếu tố nguy cơ nào gây ra bệnh này? (Minh Đức, Đồng Nai)

Trả lời

Ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính có tỷ lệ mắc và tử vong cao tại Việt Nam. Bệnh xảy ra khi các tế bào gan bị biến đổi (đột biến) trong DNA, phát triển mất kiểm soát, hình thành khối u ác tính. Nhiều trường hợp ung thư gan xuất hiện trên nền các bệnh lý gan mạn tính.

Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư gan, trong đó nhiễm virus viêm gan B hoặc viêm gan C mạn tính là nguyên nhân hàng đầu. Virus gây viêm và tổn thương kéo dài dẫn đến xơ gan, ung thư gan. Người bệnh xơ gan do bất kỳ nguyên nhân nào cũng có nguy cơ cao ung thư.

Bác sĩ Thắng tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người béo phì bệnh mắc gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), đái tháo đường, mắc các bệnh chuyển hóa như ứ sắt (hemochromatosis), rối loạn chuyển hóa đồng cũng có khả năng cao ung thư gan. Một số yếu tố nguy cơ khác như dùng thực phẩm bị nấm mốc kéo dài, nhất là các loại hạt bảo quản kém chứa aflatoxin, uống nhiều rượu bia gây viêm gan, tổn thương gan và xơ gan.

Những người không hút thuốc, không uống rượu vẫn có thể mắc ung thư gan. Nếu bạn trên 50 tuổi và có các yếu tố nguy cơ kể trên nên tầm soát ung thư gan định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Tùy tình trạng của mỗi người, bác sĩ chỉ định các phương pháp tầm soát như xét nghiệm chức năng gan (protein, albumin, men gan, bilirubin...) nhằm đánh giá hoạt động của gan.

Các xét nghiệm chỉ điểm khối u gan như AFP, AFP-L3, PIVKA-II hoặc siêu âm, chụp CT ổ bụng, MRI gan mật giúp phát hiện sớm khối u, xác định vị trí và kích thước, đánh giá khả năng di căn. Phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm có thể nâng cao hiệu quả điều trị.

BS.CKI Huỳnh Quốc Thắng

Khoa Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM