Vì sao trẻ rối loạn tiêu hóa sau uống sữa?

Con tôi 2 tuổi, uống sữa công thức bị tiêu chảy 3 ngày. Khi ngưng uống sữa thì hệ tiêu hóa ổn định, có phải bé bị ngộ độc do sữa không? (My, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Trẻ uống sữa công thức bị tiêu chảy có thể do nhiều nguyên nhân, thường gặp nhất là không dung nạp lactose, dị ứng đạm sữa bò, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, mất cân bằng vi sinh đường ruột, hoặc do pha sữa, sữa kém chất lượng. Khi trẻ chuyển từ sữa mẹ sang sữa công thức, thay đổi loại sữa, hệ tiêu hóa chưa kịp thích nghi cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy.

Trẻ hai tuổi bị tiêu chảy kéo dài 3 ngày sau khi uống sữa công thức có thể liên quan đến tình trạng không dung nạp hoặc không phù hợp với loại sữa đang sử dụng hơn là do sữa bị nhiễm khuẩn. Nếu sữa nhiễm vi khuẩn, triệu chứng ở trẻ thường xuất hiện nhanh sau khi uống. Trẻ có thể nôn ói nhiều, sốt, đau bụng quặn từng cơn, tiêu chảy liên tục và dễ mất nước với biểu hiện khát nhiều, môi khô, tiểu ít, mệt lừ đừ. Những trường hợp này phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để bác sĩ theo dõi và điều trị kịp thời.

Ngược lại, khi trẻ tiêu chảy trong thời gian uống sữa, cải thiện sau khi ngưng, có thể do không dung nạp lactose tạm thời. Trẻ sau rối loạn tiêu hóa, men tiêu hóa lactose trong ruột giảm tạm thời, khó hấp thu đường lactose trong sữa, gây tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng, phân có mùi chua. Ngoài ra, dị ứng đạm sữa bò cũng là nguyên nhân cần lưu ý, dù thường gặp ở trẻ nhỏ hơn. Trẻ có thể đi ngoài kéo dài, nổi mẩn da, quấy khóc, nôn trớ, phân có nhầy hoặc lẫn ít máu.

ThS.BS.CKI Trịnh Thị Hồng Vân, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám cho một bệnh nhi bị rối loạn tiêu hóa. Ảnh: Trung Vũ

Phụ huynh có thể xử trí bằng cách tạm đổi sang loại sữa phù hợp hơn như sữa ít hoặc không chứa lactose, sữa thủy phân, đảm bảo pha sữa đúng tỷ lệ, vệ sinh dụng cụ và bảo quản sữa đúng hướng dẫn. Đồng thời, phụ huynh nên bổ sung lợi khuẩn, cho trẻ ăn thức ăn dễ tiêu và theo dõi các dấu hiệu bất thường.

Nếu trẻ tiêu chảy kéo dài, kèm nôn nhiều, mất nước hoặc phân có máu, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá và điều trị phù hợp. Phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện nếu tiêu chảy kéo dài trên 5-7 ngày, phân có máu hoặc nhầy, trẻ sụt cân hay có dấu hiệu mất nước (khát nhiều, môi khô, tiểu ít, mệt).

Cha mẹ cần chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại cơ sở uy tín, kiểm tra bao bì, hạn sử dụng và tem niêm phong. Tránh đổi sữa liên tục trong thời gian ngắn vì có thể làm hệ tiêu hóa của trẻ chưa kịp thích nghi, dễ dẫn đến tiêu chảy tái diễn.

ThS.BS Lê Thị Hồng Huệ

Đơn vị Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7