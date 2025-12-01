Vì sao trẻ cần chất béo omega-3?

Axit béo omega-3 trong thực phẩm giúp tăng cường trí não, nâng cao sức đề kháng và tốt cho mắt của trẻ.

Tăng cường chức năng não

Trong quá trình học hỏi và vui chơi, trẻ liên tục đặt câu hỏi để khám phá thế giới và não bộ sẽ làm việc nhiều hơn. Axit béo omega-3, nhất là DHA, giúp xây dựng các kết nối thần kinh, hỗ trợ tư duy và ghi nhớ, tăng khả năng tập trung. Trẻ được cung cấp đủ omega-3 thường có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, học tập nhanh.

Giúp trẻ vui vẻ, bình tĩnh

Chất béo này hỗ trợ cân bằng chất hóa học trong não, điều hòa tâm trạng, ổn định cảm xúc. Trẻ ăn đủ omega-3 thường giảm cáu kỉnh, có thể ứng phó linh hoạt hơn trong các tình huống của cuộc sống.

Giữ đôi mắt khỏe mạnh

Omega-3 giúp bảo vệ võng mạc và giảm mỏi mắt ở trẻ thường xuyên dùng thiết bị điện tử, tốt cho thị lực.

Tăng sức đề kháng

Chất dinh dưỡng này tăng cường miễn dịch bằng cách giảm viêm trong cơ thể. Nhờ đó, bé ít bị ốm vặt, phục hồi nhanh, sức đề kháng tổng thể tốt để ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng thông thường.

Hỗ trợ xương, khớp phát triển

Khi trẻ chạy nhảy, ngã, xương khớp cần được hỗ trợ tối đa. Ăn thực phẩm chứa omega-3 góp phần giảm viêm, hỗ trợ sự phát triển của xương. Chúng cũng đóng vai trò duy trì cơ bắp chắc khỏe, giảm đau nhức sau khi vui chơi.

Có lợi cho tim

Axit béo omega-3 giúp điều hòa cholesterol, tăng lưu thông máu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch tổng thể. Trẻ hình thành thói quen ăn uống khoa học từ sớm có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh do lối sống sau này.

Giúp trẻ kén ăn có chế độ dinh dưỡng cân bằng

Thực phẩm giàu omega-3 có thể hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ kén ăn. Óc chó, hạt chia, trứng, cá béo... chứa omega-3, giàu protein, vitamin, khoáng chất, thích hợp để bổ sung vào nhiều món, giúp bé hào hứng hơn khi đến bữa.

Ngủ ngon

DHA giúp cải thiện giấc ngủ bằng cách thúc đẩy sản xuất hormone melatonin. Trẻ em bổ sung đủ chất béo này thường ngủ nhanh, ít thức giấc, phục hồi cơ thể. Giấc ngủ ngon có thể giúp trẻ ghi nhớ tốt hơn, có nhiều năng lượng trong buổi sáng.

Dấu hiệu trẻ thiếu omega-3 gồm vấn đề về trí tuệ, ngôn ngữ như chậm phát triển, tập trung kém; biểu hiện thể chất như da khô, tóc khô dễ gãy, mắt kém, khớp đau cứng. Cha mẹ có thể cho bé khám dinh dưỡng thường xuyên để cải thiện sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)