Vì sao tiêm botox có thể giảm đau đầu mạn tính?

Tôi bị đau đầu migraine nhiều năm, dùng thuốc giảm đau không đỡ, gần đây được tư vấn tiêm botox. Vì sao phương pháp này giúp giảm đau đầu mạn tính, an toàn không? (Minh Thư, Đồng Tháp)

Trả lời:

Đau đầu migraine mạn tính là bệnh lý thần kinh thường gặp, với các cơn đau đầu dữ dội, kéo dài kèm buồn nôn, sợ ánh sáng, tiếng ồn, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt, chất lượng sống. Tình trạng này xảy ra khi các đường dẫn truyền đau trong não bị kích hoạt, khiến hệ thần kinh trung ương trở nên nhạy cảm, chỉ cần những kích thích rất nhỏ cũng làm khởi phát cơn đau.

Bên cạnh các thuốc dự phòng migraine, hiện tiêm botulinum toxin type A (botox) là một trong những phương pháp hỗ trợ điều trị đau đầu migraine mạn tính. Botox có tác dụng làm giãn cơ, tác động trực tiếp lên cơ chế sinh đau. Tiêm botox vào các vùng giải phẫu liên quan đến cơn đau đầu, ức chế phóng thích các chất trung gian dẫn truyền đau như CGRP, substance P và glutamate tại các đầu tận cùng của sợi thần kinh cảm giác. Đây là những chất đóng vai trò quan trọng trong kích hoạt, duy trì cơn đau migraine. Khi các chất này giảm, viêm thần kinh và độ nhạy cảm của não được kiểm soát, giúp tín hiệu đau truyền lên não và hạn chế phụ thuộc thuốc.

Bác sĩ đang tiêm botox điều trị cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiêm botox điều trị đau đầu migraine có tác động tại chỗ, ít ảnh hưởng đến toàn thân, thường được thực hiện ngoại trú. Bác sĩ khám, đánh giá đúng tiêu chuẩn migraine mạn tính, sau đó tiêm botox vào các vị trí chuẩn quanh trán, thái dương, gáy, vùng cổ - vai theo phác đồ. Thủ thuật diễn ra nhanh, mỗi mũi tiêm rất nhỏ, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường sau tiêm. Hiệu quả rõ rệt sau 7-14 ngày, rõ nhất sau khoảng một tháng và duy trì trong 3-4 tháng, sau đó có thể tiêm nhắc lại.

Tác dụng phụ của tiêm botox điều trị migraine ít gặp, chủ yếu là đau nhẹ, căng tức hoặc bầm nhẹ tại vị trí tiêm, tự hết sau vài ngày, một số ít trường hợp có thể mỏi cổ thoáng qua. Nếu đau đầu kéo dài nhiều năm, đau đầu tái diễn thường xuyên, dùng thuốc giảm đau không hiệu quả, bạn nên đến chuyên khoa Thần kinh để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Tiêm botox cần bác sĩ chuyên khoa thực hiện để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

BS.CKI Nguyễn Hoàng Minh Thảo

Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM