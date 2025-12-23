Vì sao thường xuyên mệt mỏi dù ngủ đủ giấc?

Mệt mỏi không chỉ xuất hiện sau đêm mất ngủ mà còn có thể do rối loạn nội tiết, mất nước hoặc chế độ ăn thiếu cân đối.

Mệt mỏi là trạng thái uể oải, khó tập trung và thiếu năng lượng trong các hoạt động hằng ngày và công việc. Tình trạng này có thể liên quan đến giấc ngủ kém, thiếu ngủ kéo dài, luyện tập quá sức hoặc chế độ dinh dưỡng không đầy đủ.

Mất cân bằng năng lượng và chất dinh dưỡng

Ăn kiêng giảm cân không đúng cách dễ dẫn đến thiếu calo và không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết như sắt, vitamin D, vitamin B12. Thay vì cắt bỏ một số loại thực phẩm, nên giảm tổng lượng thức ăn và đảm bảo mỗi bữa có tinh bột phức hợp, protein nạc và chất béo lành mạnh để duy trì năng lượng ổn định. Đồng thời, ưu tiên các thực phẩm giúp no lâu và hạn chế đường, rượu, cà phê để hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể.

Mất nước

Uống không đủ nước mỗi ngày có thể gây mất nước, khiến huyết áp giảm, mệt mỏi, bủn rủn tay chân và khó thở do lượng máu đến não và cơ bắp giảm. Người trưởng thành nên cung cấp 2-2,25 lít nước mỗi ngày, ưu tiên đồ uống điện giải khi ra nhiều mồ hôi. Dấu hiệu cơ thể đủ nước là nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc nhạt hơn.

Uống không đủ nước có thể dẫn đến mệt mỏi. Ảnh được tạo bởi AI

Căng thẳng và lo âu

Căng thẳng và lo âu làm tiêu hao năng lượng, gây mệt mỏi. Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, khiến cơ thể uể oải và tâm trạng bất ổn. Tập trung vào hơi thở có thể giúp lấy lại cân bằng. Cụ thể hít thở sâu cung cấp oxy cho não, hít thở bằng cơ hoành điều hòa hệ thần kinh và giảm phản ứng căng thẳng sinh lý.

Áp lực công việc

Áp lực cuộc sống và công việc có thể khiến cơ thể bị kích thích quá mức, tạo cảm giác mệt mỏi, chán nản và thiếu động lực. Làm việc quá sức, thiếu thời gian chăm sóc bản thân lâu dài ảnh hưởng năng lượng và sức khỏe, dẫn đến kiệt sức.

Thay đổi nội tiết tố khác

Mệt mỏi là triệu chứng phổ biến khi rối loạn nội tiết tố. Nồng độ progesterone thấp có thể gây mất ngủ, trong khi mức cao lại dẫn đến uể oải. Thay đổi estrogen trong thời kỳ mãn kinh cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và năng lượng.

Thiếu máu

Thiếu hemoglobin - thành phần trong hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể - khiến não và cơ bắp thiếu oxy, gây mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu và dễ bầm tím. Để xử lý, nên kiểm tra nguyên nhân, điều chỉnh chế độ ăn hoặc bổ sung sắt theo hướng dẫn bác sĩ.

Bệnh lý

Nhiều bệnh lý như suy tim, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hội chứng đau cơ xơ hóa, các bệnh tự miễn dịch, bệnh tuyến giáp, thận hoặc gan có thể gây mệt mỏi mạn tính. Xác định nguyên nhân giúp bác sĩ đưa hướng điều trị phù hợp, góp phần kiểm soát bệnh hiệu quả.

Anh Chi (Theo Eating Well)