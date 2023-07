Vì sao phụ nữ tử vong do đột quỵ cao hơn nam giới?

Thay đổi nội tiết tố, mắc nhiều bệnh nền theo tuổi thọ là những nguyên nhân khiến nữ có nguy cơ đột quỵ và tử vong cao so với nam giới.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết các thống kê trên thế giới cho thấy đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa ở phụ nữ, có thể xuất hiện ở tuổi dưới 35. Nguy cơ đột quỵ do thiếu máu não cục bộ ở phụ nữ cao gấp 44 lần so với nam giới cùng độ tuổi.

Trong các giai đoạn mang thai, sinh con, mãn kinh..., phụ nữ trải qua nhiều thay đổi về hàm lượng hormone. Suy giảm nội tiết tố có thể dẫn đến huyết áp cao, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Phụ nữ mang thai bị tăng huyết áp do những biến động của nội tiết tố, cũng góp phần làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ trong tương lai.

Nữ giới thường có tuổi thọ cao hơn nam giới. Tuổi thọ càng cao nguy cơ đột quỵ càng lớn. Thông thường những người lớn tuổi mắc đột quỵ tỷ lệ sống sót và phục hồi thấp. Ngoài ra, phụ nữ lớn tuổi, nguy cơ mắc các bệnh nền như tiểu đường, béo phì, đau nửa đầu, mất ngủ, trầm cảm... cao, kéo theo nguy cơ đột quỵ tăng.

Theo bác sĩ Tiến, đột quỵ là tình trạng gián đoạn đột ngột dòng máu tới não hoặc mạch máu não bị vỡ gây chảy máu bên trong não. Tùy vị trí phần não bị ảnh hưởng, di chứng xảy ra khác nhau. Một số dấu hiệu đột quỵ phổ biến như yếu tay chân, liệt nửa người, méo lệch miệng, nhìn mờ, khó nói, suy giảm trí nhớ...

Một trong những nguyên nhân lớn gây ra đột quỵ là do cục máu đông. Có nhiều yếu tố dẫn đến hình thành cục máu đông. Ví dụ như ở não, các gốc tự do làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu ở não, hình thành và phát triển các mảng xơ vữa, cục huyết khối. Theo thời gian, các cục huyết khối to dần làm tắc nghẽn mạch máu, cản trở oxy, chất dinh dưỡng đến các vùng não tương ứng.

Đau đầu có thể cảnh báo nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Freepik

Để phòng tránh đột quỵ, bác sĩ Tiến khuyên mỗi người nên kiểm soát các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, duy trì cân nặng hợp lý. Phụ nữ cần vận động thường xuyên, duy trì chế độ ăn khoa học, tăng cường rau củ quả, hạn chế chất béo bão hòa, đường, cồn, khói thuốc lá...

Mỗi người có thể bổ sung các hoạt chất thiên nhiên có khả năng trung hòa gốc tự do như các hoạt chất từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả). Các dưỡng chất này hỗ trợ tăng cường oxy và dưỡng chất lên não, góp phần ngăn chặn hình thành xơ vữa mạch máu và huyết khối, cải thiện tuần hoàn máu não, dự phòng đột quỵ.

Dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện trước một tuần. Các biểu hiện dễ nhận thấy như như đột ngột tê hoặc yếu mặt, cánh tay hoặc chân; khó nói, nhìn mờ, choáng váng, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân... Người bệnh nên chủ động tầm soát đột quỵ định kỳ hoặc đi khám sớm nếu gặp các dấu hiệu trên. Trường hợp gặp người bị đột quỵ, bạn nên đưa họ đi cấp cứu kịp thời, tuyệt đối không tự chữa trị tại nhà.

Oanh Ngô