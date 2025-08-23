Vì sao phụ nữ ngoài 40 tuổi dễ bị ung thư cổ tử cung?

Chị gái tôi được chẩn đoán ung thư cổ tử cung khi 45 tuổi, một đồng nghiệp của tôi cũng mắc bệnh này ở tuổi ngoài 40. Vì sao bệnh lại phổ biến ở tuổi trung niên? (Hà Bình, Hà Tĩnh)

Trả lời:

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh lý ác tính phụ khoa thường gặp, phần lớn có liên quan đến nhiễm loại virus HPV nguy cơ cao kéo dài. Bệnh này không xảy ra đột ngột mà thường trải qua giai đoạn biến đổi tế bào (tiền ung thư) kéo dài nhiều năm.

HPV là loại virus gây u nhú ở người, trong đó khoảng 40 chủng có thể gây các bệnh về đường sinh dục, 12 chủng nguy cơ cao dẫn đến ung thư cổ tử cung bao gồm 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. Virus không gây ra biểu hiện rõ ràng, tồn tại lâu dài, diễn tiến âm thầm. HPV thường lây nhiễm khi tiếp xúc da với da, nhất là khi quan hệ tình dục. Từ thời điểm nhiễm HPV nguy cơ cao đến khi tiến triển thành ung thư có thể kéo dài 5-15 năm. Nếu không tầm soát, đến độ tuổi khoảng 40-45 như chị và đồng nghiệp của chị, virus HPV có thời gian đủ dài để gây ra biến đổi tế bào bất thường, tiến triển thành ung thư cổ tử cung.

Ở tuổi trung niên và mãn kinh, hệ miễn dịch của phụ nữ suy yếu, khả năng tự loại bỏ HPV kém hơn. Sụt giảm estrogen làm niêm mạc âm đạo - cổ tử cung mỏng, khô, dễ tổn thương, có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Một số trường hợp phụ nữ bị xuất huyết âm đạo bất thường sau giao hợp, giữa kỳ kinh hoặc sau mãn kinh; tiết dịch âm đạo bất thường, đau khi quan hệ, đau vùng chậu, sưng phù chi dưới... thì tổn thương thường rõ ràng, có thể lan rộng.

Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời ở giai đoạn tiền ung thư, các tế bào bất thường có thể phá vỡ màng đáy, xâm lấn vào các mô sâu hơn, phát triển thành ung thư cổ tử cung xâm lấn. Thời gian hình thành và phát triển tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tương đối dài nên nếu phát hiện sớm có thể xử trí và điều trị kịp thời, người bệnh có thể sống trên 5 năm nếu không tái phát.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi (phải) phẫu thuật cắt tử cung cho một phụ nữ ung thư sau 20 năm nhiễm HPV. Ảnh: Thanh Luận

Nhiều phụ nữ có thể phát hiện tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm từ khi mới ngoài 30-40 tuổi. Ngược lại, phụ nữ ít khám phụ khoa định kỳ, bệnh thường bộc lộ khi đã ở giai đoạn muộn, dẫn đến tuổi chẩn đoán trung bình cao. Phụ nữ trung niên không tầm soát ung thư cổ tử cung có thể phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn. Thực tế, phụ nữ có quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh, kể cả sau mãn kinh. Phụ nữ nên tầm soát định kỳ từ 21 đến 65 tuổi, không chủ quan dừng lại khi đã qua tuổi sinh sản.

Để phòng ngừa nhiễm HPV, cặp đôi sử dụng bao cao su, quan hệ tình dục an toàn, không sử dụng chung khăn tắm đồ lót, tiêm vaccine HPV. Phụ nữ nên khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ, nhất là nhóm 30-50 tuổi.

