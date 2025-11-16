Vì sao phụ nữ dễ thiếu vitamin D?

Không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thay đổi về nội tiết tố trong giai đoạn dậy thì, mang thai dễ khiến phái đẹp thiếu vitamin D.

Phụ nữ thiếu vitamin D dễ loãng xương, gãy xương, mất cân bằng nội tiết tố, kinh nguyệt không đều. Lượng khuyến nghị vitamin D hàng ngày cho phụ nữ trưởng thành là 600-800 IU. Phái đẹp thiếu chất dinh dưỡng này thường không có triệu chứng rõ ràng, đôi khi có thể cảm thấy đau âm ỉ hoặc cứng vào buổi sáng. Dưới đây là những lý do dẫn đến thiếu vitamin D.

Thay đổi về nội tiết tố ảnh hưởng đến vitamin D

Hormone đóng vai trò lớn trong cách thức hoạt động của vitamin D. Cụ thể estrogen giúp vitamin D thực hiện chức năng với canxi, hỗ trợ xương chắc khỏe. Phụ nữ trải qua nhiều biến động hormone trong tuổi dậy thì, kinh nguyệt, mang thai, tiền mãn kinh và mãn kinh. Khi estrogen giảm, đặc biệt là trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, vitamin D trở nên kém hiệu quả. Đó là lý do tại sao phụ nữ dễ bị loãng xương, gãy xương hơn khi cơ thể già đi. Mật độ xương bắt đầu giảm ở độ tuổi 30-40 mà không có triệu chứng rõ, thường chỉ được phát hiện khi dấu hiệu trở nên nghiêm trọng.

Mang thai và cho con bú

Khi phụ nữ mang thai, nhu cầu vitamin D của cơ thể tăng để hỗ trợ sự phát triển xương, răng, hệ miễn dịch của thai nhi. Nếu lượng vitamin D của mẹ thấp, lượng vitamin D của em bé cũng thấp, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương, khả năng miễn dịch của trẻ.



Các bà mẹ đang cho con bú truyền vitamin D cho con qua sữa mẹ có thể làm cạn kiệt nguồn dự trữ vitamin D. Bác sĩ thường khuyên dùng thực phẩm bổ sung vitamin D cho mẹ đang mang thai hoặc đang cho con bú.

Ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Vitamin D được sản sinh tự nhiên trong da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UVB. Nhiều phụ nữ dành phần lớn thời gian trong ngày ở trong nhà, làm việc văn phòng. Kem chống nắng giúp bảo vệ da, lại ngăn cản quá trình sản xuất vitamin D. Môi trường đô thị, nhà cao tầng cũng làm giảm lượng ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xuống da.

Chế độ ăn uống không đầy đủ

Vitamin D chỉ có trong một số ít thực phẩm tự nhiên như cá hồi, cá thu, trứng, một số loại sữa hoặc sữa thực vật bổ sung. Với những phụ nữ không ăn cá, không dung nạp lactose, ăn chay hoặc ăn kiêng hạn chế, việc bổ sung đủ vitamin D chỉ từ thực phẩm khó khăn. Nhiều người cũng hạn chế calo hoặc tuân theo một số chế độ ăn uống nhất định vì lý do sức khỏe hoặc thẩm mỹ vô tình cắt giảm nguồn vitamin D.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)