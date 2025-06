Vì sao phụ nữ dễ rối loạn giấc ngủ?

Thời kỳ kinh nguyệt, mang thai, mãn kinh có thể gây ra thay đổi nội tiết tố, khiến phụ nữ dễ mất ngủ hơn đàn ông.

Hormone dao động

Một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến giấc ngủ của phụ nữ là dao động hormone. Những thay đổi này có thể khiến phụ nữ dễ mất ngủ, đổ mồ hôi đêm, thức giấc thường xuyên, dẫn đến giấc ngủ kém, cần ngủ bù vào ban ngày.

Kinh nguyệt

Hormone dao động trong suốt chu kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Những thay đổi này đáng chú ý hơn ở người mắc hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS), rối loạn tiền kinh nguyệt (PMDD). Tuy nhiên, ngay cả phụ nữ không bị rối loạn tiền kinh nguyệt cũng hay khó ngủ khi đến thời kỳ này.

Mang thai

Giấc ngủ rất quan trọng trong thời kỳ mang thai. Ngủ không đủ giấc có liên quan đến nguy cơ tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, chuyển dạ kéo dài, sinh non, trầm cảm sau sinh. Phụ nữ mang thai rất khó để có giấc ngủ ngon do thường bị đau lưng, đi vệ sinh vào ban đêm, ợ nóng, khó chịu khi thai nhi chuyển động, thay đổi hormone. Thai phụ mắc hội chứng chân không yên cũng có thể khó ngủ, hay lo lắng. Những vấn đề về giấc ngủ này có thể vẫn tồn tại khi người mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh.

Mãn kinh

Khi đến thời kỳ mãn kinh, phụ nữ thường cảm thấy khó duy trì giấc ngủ hơn so với khi còn trẻ. Sự thay đổi nồng độ hormone sinh dục estrogen, progesterone và hormone melatonin góp phần gây khó ngủ. Nhiều người bị thức giấc vào ban đêm do bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi đêm. Mãn kinh cũng làm tăng nguy cơ rối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, hội chứng chân không yên.

Rối loạn tâm trạng

Mất ngủ, lo âu, trầm cảm đan xen vào nhau đều phổ biến ở phụ nữ hơn đàn ông. Lo âu có thể gây khó ngủ hoặc dễ thức giấc vào ban đêm, thức dậy quá sớm vào buổi sáng. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) phổ biến hơn ở nam giới. Tuy nhiên, hội chứng này xảy ra ở nữ giới không được cải thiện cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Sleep Foundation)