Vì sao phái đẹp nên đi bộ mỗi ngày?

Đi bộ mỗi ngày giúp phụ nữ giảm nguy cơ mất xương, gãy xương, ngủ ngon, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Phái đẹp đi bộ 2,5 giờ mỗi tuần (khoảng 21 phút mỗi ngày) có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Bài tập này cũng giảm nguy cơ mất cân bằng cholesterol, béo phì, tiểu đường. Bài tập không tốn kém, dễ thực hiện, ít rủi ro để phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe.

Hỗ trợ bảo vệ xương và cơ

Đi bộ là hoạt động chịu lực, giúp duy trì mật độ xương. Phụ nữ mãn kinh mất xương nhanh do suy giảm đột ngột của estrogen - hormone đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và bảo vệ xương.

Phụ nữ sau mãn kinh duy trì thói quen này thường xuyên làm chậm quá trình mất xương ở chân, giảm nguy cơ gãy xương. Đi bộ cũng làm săn chắc cơ, nhất là ở chân và vùng lõi, tăng cường sức mạnh mà không gây áp lực lên các khớp. Điều này hữu ích cho người chưa sẵn sàng hoặc không muốn tham gia các bài tập cường độ cao.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính

Đi bộ cường độ vừa phải có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type2, ung thư, huyết áp cao. Người thường xuyên đi bộ có thể ổn định lượng đường trong máu, duy trì mức cholesterol lành mạnh, tăng cường hệ miễn dịch.

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Đây cũng là cách giúp tâm trạng tốt hơn nhờ kích thích giải phóng hormone endorphin, giảm căng thẳng, lo âu, cải thiện sức khỏe cảm xúc, duy trì giấc ngủ ngon.

Phái đẹp ít tập thể dục nên dành 10-15 phút đi bộ sau bữa ăn hoặc ba buổi tập 20 phút mỗi tuần, sau đó tăng dần thời gian. Phụ nữ có thể đặt mục tiêu đi từ 4.000 đến 7.000 bước mỗi ngày. Khi cơ thể quen với vận động mỗi ngày, bạn nên đi bộ nhanh hơn, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, trao đổi chất.

Bạn nên đi bộ ở công viên, những nơi có không gian xanh, con đường rợp bóng cây để cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng tốt hơn so với tập luyện trong nhà. Đi bộ cùng bạn bè hoặc theo nhóm sẽ tăng động lực.

Bên cạnh thói quen đi bộ thường xuyên, phụ nữ hãy tăng cường sức mạnh, khả năng thăng bằng các bài tập thể dục ngắn với tạ hoặc dây kháng lực để bảo vệ xương và cơ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)