Vì sao phái đẹp dễ thiếu magie?

Hoạt động thể chất cường độ cao, sử dụng thuốc tránh thai, rối loạn tiêu hóa, căng thẳng mạn tính có thể khiến phụ nữ thiếu hụt magie.

Magie cần thiết cho sức khỏe phụ nữ vì tham gia cân bằng hormone, bảo vệ xương và cơ bắp, hỗ trợ chức năng tim mạch, hệ thần kinh và ổn định đường huyết. Phụ nữ trưởng thành cần khoảng 310-320 mg magie mỗi ngày. Thiếu hụt magie có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đau đầu kéo dài, mất ngủ, táo bón, chuột rút, mệt mỏi... Dưới đây là những nguyên nhân khiến phụ nữ thường có nồng độ magie thấp.

Chế độ ăn uống không đầy đủ

Ăn thực phẩm chế biến sẵn là lựa chọn cho người bận rộn, song dễ dẫn đến thiếu chất. Chế độ ăn hàng ngày tiêu thụ nhiều ngũ cốc tinh chế, đường cũng làm tăng nguy cơ thiếu hụt magie, ảnh hưởng đến việc hấp thụ vitamin, chất dinh dưỡng khác.

Thuốc tránh thai đường uống

Thuốc tránh thai đường uống có thể làm giảm nồng độ magie trong máu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Sự thiếu hụt này góp phần làm tăng stress oxy hóa và phản ứng viêm, đặc biệt bất lợi trong thai kỳ, liên quan đến nguy cơ tiền sản giật hoặc sinh non.

Rối loạn tiêu hóa

Những bệnh lý có sẵn như bệnh Celiac, bệnh Crohn, tiêu chảy mạn tính có thể cản trở sự hấp thụ magie trong đường ruột. Các sản phẩm không chứa gluten có hàm lượng magie thấp hơn so với những sản phẩm thay thế, do đó dễ thiếu magie.

Căng thẳng mạn tính

Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tiêu hao nhiều magie để điều hòa các hormone stress như cortisol và adrenalin. Khi lượng magie bị sử dụng cho phản ứng căng thẳng, cơ thể thiếu hụt khoáng chất này để tổng hợp gaba - chất dẫn truyền thần kinh giúp làm dịu hệ thần kinh, tạo cảm giác thư giãn. Vì vậy, khả năng thư giãn và phục hồi của cơ thể giảm đi.

Hoạt động thể chất cường độ cao

Nhiều phụ nữ vận động thể chất thường xuyên hoặc tập luyện cường độ cao. Khi ra nhiều mồ hôi, cơ thể mất đi lượng lớn chất điện giải, trong đó có magie. Nếu không được bù đủ, cơ thể sẽ thiếu magie khi cần để thư giãn cơ và thần kinh, dễ dẫn đến chuột rút, mệt mỏi.

Phụ nữ có thể bổ sung magie thông qua chế độ ăn uống hằng ngày. Những thực phẩm giàu magie gồm rau lá xanh đậm như chân vịt, cải xoăn; các loại hạt như bí ngô, hạnh nhân, hạt chia; quả bơ, chuối, đậu nành, ngũ cốc nguyên hạt, cá béo và chocolate đen. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đa dạng cũng giúp giảm căng thẳng, hạn chế chuột rút và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)