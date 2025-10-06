5 lý do phụ nữ trên 50 tuổi nên bổ sung magiê

Phụ nữ trên 50 tuổi nên tăng cường magie trong chế độ ăn để bảo vệ sức khỏe xương, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ngủ ngon.

Cơ thể trải qua những thay đổi mạnh mẽ về hormone, sinh lý khi đến tuổi 50, ảnh hưởng đến mật độ xương, tâm trạng. Phái đẹp bổ sung magie vào chế độ ăn đem đến nhiều lợi ích.

Tốt cho xương

Khi đến tuổi mãn kinh, estrogen suy giảm đáng kể dẫn đến mất xương, cơ, teo cơ, làm tăng nguy cơ loãng xương. Dù canxi là dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe xương, nhưng magiê cũng có nhiều lợi ích. Magie hỗ trợ cân bằng canxi, kích hoạt vitamin D trong cơ thể, tham gia vào quá trình hình thành xương. Thiếu magie có thể dẫn đến xương giòn, làm tăng nguy cơ gãy xương và các bệnh về xương. Phái đẹp nên ăn thực phẩm giàu magiê như hạnh nhân, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt.

Điều chỉnh huyết áp

Nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch thường tăng lên sau tuổi 50. Magiê giúp thư giãn mạch máu, điều hòa tim, duy trì huyết áp ở mức bình thường. Bổ sung magie có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ, tăng huyết áp. Người thường xuyên bị đánh trống ngực, chuột rút hoặc huyết áp cao có thể lượng magie trong cơ thể ở mức thấp.

Giảm triệu chứng mãn kinh

Thay đổi tâm trạng, bốc hỏa, cáu gắt là những triệu chứng thường gặp khi mãn kinh. Các tình trạng này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, hệ thần kinh, thậm chí cả chế độ ăn uống. Magie có tác dụng kiểm soát các chất dẫn truyền thần kinh, serotonin, melatonin, giúp giảm lo âu, ổn định tâm trạng, đẩy lùi các cơn bốc hỏa.

Giảm chuột rút

Chuột rút, co thắt chân là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi, chủ yếu do thiếu lưu thông máu hoặc mất cân bằng điện giải. Magie là chất giãn cơ tự nhiên, ngăn ngừa chuột rút, hỗ trợ phục hồi sau khi tập luyện hoặc tham gia vào sức mạnh cơ bắp. Chuột rút hoặc cứng chân vào ban đêm thường do thiếu hụt một số chất dinh dưỡng từ chế độ ăn uống, trong đó chủ yếu là magie.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Quá trình trao đổi chất giảm dần theo tuổi tác, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và kháng insulin tăng lên. Magie góp phần tăng cường độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbohydrate. Nồng độ magie thấp lâu ngày có liên quan đến các yếu tố nguy cơ cao như béo phì, huyết áp cao. Duy trì lượng magie tối ưu trong cơ thể hỗ trợ giữ cân nặng phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)