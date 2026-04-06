Vì sao người mắc hen suyễn nên tập thở?

Tập thở hỗ trợ kiểm soát hen suyễn bằng cách tăng cường cơ hô hấp, điều chỉnh nhịp thở và cải thiện chức năng phổi.

Tình trạng viêm và thu hẹp đường thở do hen suyễn khiến không khí khó lưu thông vào và ra khỏi phổi. Các bài tập thở đem đến nhiều lợi ích cho người bệnh theo những cách sau:

Tăng cường hoạt động của phổi: Tập thở có thể tăng cường cơ hô hấp, cho phép hít thở sâu và kiểm soát nhịp thở tốt hơn. Hệ hô hấp khỏe mạnh giúp cơ thể vận động bền bỉ, cải thiện tuần hoàn, tăng khả năng tập trung và duy trì tâm trạng tích cực.

Giảm tình trạng thở quá nhanh: Những người mắc bệnh hen suyễn thường thở quá nhanh hoặc nông, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh. Hít thở có kiểm soát giúp điều chỉnh tình trạng này.

Tăng cường thư giãn: Căng thẳng, lo lắng dễ khiến các cơn hen suyễn bùng phát. Hít thở tập trung kích hoạt phản ứng thư giãn của cơ thể, giảm căng thẳng ở ngực, đường thở.

Hỗ trợ làm sạch chất nhầy: Một số kỹ thuật thở có tác dụng loại bỏ chất nhầy bị tắc nghẽn, cải thiện luồng không khí. Tình trạng ứ đọng chất nhầy cũng thường thấy trong các bệnh như COPD, giãn phế quản, có thể làm tổn thương phổi vĩnh viễn nếu không xử lý kịp thời.

Hỗ trợ điều trị bằng thuốc hiệu quả: Khi người bệnh sử dụng các phương pháp điều trị theo toa, bài tập thở có thể kiểm soát hen suyễn tốt hơn, giảm tần suất xuất hiện triệu chứng.

Dưới đây là các bài tập thở tốt cho người hen suyễn.

Thở bằng cơ hoành tập trung vào việc sử dụng cơ hoành - cơ hô hấp chính, thay vì thở nông bằng ngực.

Cách thực hiện:

- Người bệnh ngồi, nằm xuống xuống một cách thoải mái, thả lỏng vai.

- Đặt một tay lên ngực, một tay lên bụng.

- Hít vào chậm rãi bằng mũi, để bụng phồng lên.

- Thở ra nhẹ nhàng qua đôi môi mím chặt, để bụng xẹp xuống.

Thở bằng môi mím giúp bạn thở chậm lại, ngăn cho không khó không bị ứ đọng trong phổi, giữ cho đường thở thông thoáng hơn.

Cách thực hiện:

- Hít thở chậm rãi bằng mũi trong hai nhịp,

- Mím môi lại như thể bạn đang huýt sáo.

- Thở chậm ra và đều qua môi mím chặt trong 4 nhịp.

Một số kỹ thuật thở trong yoga như thở luân phiên qua hai lỗ mũi hay thở kiểu ong vo ve, góp phần cải thiện chức năng phổi và tăng sự thư giãn.

Cách thực hiện:

- Ngồi thoải mái với tư thế thẳng lưng.

- Hít vào và thở ra chậm rãi bằng mũi, tập trung vào nhịp thở đều đặn, nhịp nhàng.

- Kết hợp yoga với chánh niệm hoặc thiền định giúp thư giãn tốt hơn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)