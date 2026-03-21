Vì sao người bệnh gan nên kiêng dầu, mỡ?

Tôi bị gan nhiễm mỡ độ một, được khuyên nên hạn chế các món ăn chiên rán, giàu chất béo. Vì sao người mắc bệnh gan không nên ăn những thực phẩm này? (Thanh Tùng, 38 tuổi)

Trả lời:

Gan là cơ quan giữ nhiều vai trò quan trọng như chuyển hóa dinh dưỡng, giải độc, dự trữ năng lượng, sản xuất mật để hỗ trợ tiêu hóa. Cơ quan này tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể.

Khi mắc các bệnh lý gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan... khả năng chuyển hóa chất béo của cơ quan này kém hơn, khiến chất béo không được phân giải hoàn toàn, dễ tích tụ trong tế bào gan. Tình trạng này làm tăng mức độ gan nhiễm mỡ, tăng nồng độ cholesterol và triglycerid trong máu, rối loạn chuyển hóa, thúc đẩy tổn thương tiến triển nặng.

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, nhất là mỡ động vật và thực phẩm chiên rán, buộc gan hoạt động nhiều hơn để phân giải lipid và tạo ra nhiều sản phẩm chuyển hóa, dẫn đến tăng gánh nặng chuyển hóa. Lâu dần, tế bào gan nhanh chóng suy yếu.

Gan là nơi tạo ra mật giúp tiêu hóa chất béo từ thức ăn. Khi chức năng cơ quan này suy giảm sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiết mật cũng như tiêu hóa chất béo, gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu... Khi gan tích tụ mỡ cùng những tác động từ rượu bia, thuốc lá, căng thẳng... có thể kích thích tế bào kupffer (tế bào miễn dịch thường trú trong gan) hoạt động mạnh hơn, giải phóng các chất gây viêm.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Cơ thể vẫn cần chất béo để cung cấp năng lượng, hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K. Bạn nên giảm lượng chất béo trong khẩu phần ăn hàng ngày và chọn loại chất béo phù hợp, thay vì loại bỏ hoàn toàn nhóm chất dinh dưỡng này. Ưu tiên chất béo không bão hòa có trong dầu thực vật như dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu cải; omega-3 và omega-6 có trong các loại cá béo, các loại hạt. Hạn chế mỡ, da động vật, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa.

Để bảo vệ gan, ngoài điều chỉnh chế độ ăn, người bệnh duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, cân nặng hợp lý, tăng cường vận động thể chất... Bạn có thể bổ sung tinh chất thiên nhiên s. marianum và wasabia để hỗ trợ kiểm soát hoạt động tế bào kupffer giúp hạn chế hình thành chất gây viêm, bảo vệ tế bào gan, góp phần ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, xơ gan... tiến triển. Đồng thời, người bệnh nên khám sức khỏe định kỳ để theo dõi chức năng gan, phát hiện sớm những bất thường về gan.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM