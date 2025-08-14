5 loại hạt, ngũ cốc hỗ trợ bảo vệ gan

Gan có thể hoạt động ổn định, phòng viêm nhiễm khi được cung cấp dưỡng chất thiết yếu như omega trong hạt óc chó và hạt óc chó, chất xơ đến từ gạo lứt.

Hạt chia

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hạt chia giàu omega-3, chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào gan. Omega-3 trong hạt chia hỗ trợ giảm tích tụ mỡ trong gan, hữu ích cho người bệnh gan nhiễm mỡ. Chất xơ thúc đẩy cải thiện tiêu hóa, thải độc qua đường ruột, giảm gánh nặng cho gan và phòng ngừa tổn thương gan mạn tính.

Các loại hạt giàu chất dinh dưỡng tốt cho gan. Ảnh: Đình Diệu

Hạt óc chó

Hạt óc chó chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao, có đặc tính chống viêm. Loại hạt này còn giàu chất chống oxy hóa giúp phòng tránh tổn thương tế bào gan.

Hạt dẻ

Hạt dẻ hỗ trợ sức khỏe gan nhờ khả năng điều hòa các gene liên quan đến chuyển hóa chất béo, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ. Hạt dẻ chứa nhiều chất chống oxy hóa như gamma-tocopherol và polyphenol, góp phòng chống lại các do gốc tự do gây hại gan. Mỗi ngày, ăn tối đa 10 hạt dẻ có thể cải thiện chức năng gan, giảm viêm và tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, mọi người nên tránh các loại hạt tẩm đường, muối để không tăng cân.

Yến mạch

Yến mạch là loại ngũ cốc lành mạnh có tác dụng giảm mỡ, cải thiện chức năng chuyển hóa và tiêu hóa. Ăn yến mạch thường xuyên có thể giúp gan hoạt động hiệu quả, giảm tích tụ mỡ trong gan.

Gạo lứt

Gạo lứt giữ lại lớp cám, mầm nên tiêu hóa tốt và giảm gánh nặng trong quá trình chuyển hóa, thải độc. Ăn gạo lứt thường xuyên có thể kiểm soát đường huyết, giảm mỡ máu - những yếu tố liên quan mật thiết đến bệnh gan, nhất là gan nhiễm mỡ.

Để duy trì sức khỏe gan, bác sĩ Bình lưu ý mọi người kết hợp giữa chế độ ăn và rèn luyện thể chất đều đặn. Thường xuyên bổ sung tinh chất thiên nhiên như Wasabia và S. Marianum góp phần tăng cường thải độc, bảo vệ gan nhờ kiểm soát tế bào kupffer không hoạt động quá mức, phục hồi chức năng gan.

Người bình thường hay đang mắc bệnh gan nên đi khám sức khỏe định kỳ, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt theo hướng dẫn của bác sĩ để nâng cao sức khỏe tổng thể.

Đình Diệu