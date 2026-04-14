Vì sao nên thực hiện bài tập thở 4-7-8 thường xuyên?

Bài tập thở 4-7-8, với nhịp hít 4 giây, nín thở 7 giây và thở ra 8 giây, là phương pháp đơn giản giúp thư giãn cơ thể và tăng sự tập trung.

Hít thở là hoạt động diễn ra gần như vô thức nên nhiều người thường có thói quen thở nông mà không nhận ra. Việc duy trì nhịp thở có kiểm soát theo phương pháp 4-7-8 giúp cơ thể thả lỏng, làm dịu hệ thần kinh và tăng lượng oxy đi sâu vào phổi. Khi thực hiện đều đặn, bài tập này còn hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giảm cảm giác lo âu và nâng cao khả năng tập trung. Dưới đây là những lợi ích nổi bật của phương pháp này.

Tăng cường khả năng tập trung

Kiểu thở này khuyến khích sử dụng cơ hoành, nhờ đó phổi giãn nở tốt hơn và tăng lượng oxy cung cấp cho não. Người tập có thể cải thiện sự tỉnh táo, khả năng tập trung và hiệu suất trong học tập, công việc.

Giảm căng thẳng, lo âu

Nhịp thở chậm và có kiểm soát có thể kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm - hệ thống chịu trách nhiệm đưa cơ thể về trạng thái thư giãn. Khi duy trì đều đặn, bài tập có thể giảm nhịp tim, làm dịu tâm trí và tăng khả năng ứng phó với căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

Hỗ trợ đường hô hấp:

Thở sâu bằng cơ hoành giúp mở rộng đường thở, tăng luồng khí đi vào phổi và cải thiện hiệu quả trao đổi oxy. Điều này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên căng thẳng, có cảm giác khó thở nhẹ hoặc làm việc lâu trong môi trường ô nhiễm, khói bụi.

Cải thiện hoạt động của cơ hoành

Bài tập 4-7-8 huy động cơ hoành - nhóm cơ chính tham gia vào hô hấp. Khi cơ hoành hoạt động hiệu quả hơn, người tập sẽ kiểm soát hơi thở tốt hơn, từ đó cải thiện sức bền hô hấp và giảm tình trạng thở nông.

Tăng cảm giác thư giãn, ngủ ngon hơn

Thực hiện bài tập vào buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo, còn tập trước khi ngủ có thể hỗ trợ thư giãn thần kinh, làm chậm nhịp tim và đưa cơ thể vào trạng thái dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đây cũng là lợi ích được nhắc đến nhiều của phương pháp 4-7-8.

Hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể

Khi căng thẳng giảm, cơ thể chuyển sang trạng thái "nghỉ ngơi và tiêu hóa", từ đó hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và tuần hoàn tốt hơn. Lợi ích này mang tính gián tiếp, chủ yếu đến từ việc giảm stress kéo dài.

Kỹ thuật thở này khá đơn giản, không cần thiết bị hỗ trợ nên có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Người mới bắt đầu nên dành khoảng 5 phút mỗi ngày để làm quen với nhịp thở, sau đó tăng dần thời gian khi cơ thể đã thích nghi và cảm thấy thoải mái hơn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)