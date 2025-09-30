Vì sao nên ngâm các loại hạt trước khi chế biến?

Ngâm hạt qua đêm giúp tăng hương vị, tiêu hóa dễ dàng và cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn.

Các loại hạt như lạc, hạnh nhân, hạt điều, đậu đen, đậu xanh, đậu thận... giàu chất xơ, chất béo lành mạnh, protein, vitamin, khoáng chất, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường, tăng cường chức năng não, giảm viêm. Ngâm những thực phẩm này trước khi chế biến mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tiêu hóa tốt hơn

Ngâm hạt có thể giải phóng các enzyme có lợi, phân hủy axit phytic - hợp chất tự nhiên có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ một số chất dinh dưỡng. Nhờ đó, cơ thể dễ dàng hấp thụ khoáng chất và các chất dinh dưỡng trong hạt như magie, kẽm, vitamin B, giảm khó chịu về tiêu hóa chẳng hạn đầy hơi, chướng bụng. Điều này có lợi cho người có dạ dày nhạy cảm hoặc gặp những vấn đề về tiêu hóa.

Bổ sung nước cho cơ thể

Ngâm giúp hạt hấp thụ nước, làm cho chúng xốp và mềm, bổ sung nước cho cơ thể trong những ngày khí hậu khô, nóng. Các hợp chất gây dị ứng tiềm ẩn cũng được loại bỏ khi ngâm, nhờ đó người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với các loại hạt dễ dung nạp hơn.

Cải thiện hương vị

Chất tannin được loại bỏ khỏi hạt khi ngâm trong nước, do đó thực phẩm thường có hương vị ngon, kết cấu mịn hơn so với hạt không ngâm, dễ nhai hơn. Bạn dễ dàng chế biến, xay để cho vào sinh tốt, kết hợp với món nướng hoặc dùng làm lớp phủ cho salad, sữa chua, món ngọt, món mặn.

Tăng cường hoạt động chống oxy hóa

Thực phẩm chứa hợp chất phenolic giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể. Bằng cách ngâm, bạn có thể tăng khả năng hấp thụ các chất chống oxy hóa này, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và ung thư.

Món ăn cũng hỗ trợ quản lý cân nặng. Sự kết hợp giữa chất béo lành mạnh trong thực phẩm cùng protein thúc đẩy tăng cảm giác no, giảm thèm ăn quá nhiều. Cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt khi ăn các loại hạt đã ngâm qua đêm có thể duy trì mức năng lượng, kiểm soát cơn thèm ăn.

Thời gian ngâm hạt phụ thuộc vào loại hạt, hạt cứng có vỏ dày thì ngâm lâu, thường khoảng 10-12 tiếng, trong khi hạt mềm chỉ cần ngâm 30 phút. Ví dụ, hạt điều chỉ cần ngâm 2-4 giờ, hạnh nhân cần 8-12 giờ... Ngâm quá lâu có thể làm hạt bị nhiễm khuẩn, gây đau bụng, còn thời gian ngắn khiến thực phẩm không mềm, khó chế biến. Sử dụng nước lọc, nước đun sôi để nguội hoặc nước tinh khiết để ngâm hạt, đặt ở nơi mát mẻ, thoáng khí.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)