6 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trà xanh

Dâu tây, rau bina, cải xoăn có nhiều chất chống oxy hóa như trà xanh, cùng nhiều vitamin và khoáng chất làm chậm quá trình lão hóa, phòng bệnh mạn tính.

Chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Gốc tự do là những hợp chất có khả năng gây hại nếu nồng độ của chúng trong cơ thể quá cao, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type 2, bệnh tim, ung thư. Trà xanh có khả năng chống oxy hóa, giảm viêm nhờ chứa polyphenol, catechin. Dưới đây là một số thực phẩm có hàm lượng chất chống oxy hóa tương đương trà xanh.

Mâm xôi

100 g quả mâm xôi có khoảng 260 mg polyphenol, bao gồm anthocyanin, flavanol, axit phenolic. Ăn quả mâm xôi hoặc thêm vào salad, kết hợp cùng loại quả mọng khác, yến mạch, trộn chúng vào sinh tố cùng sữa chua, bơ hạt đều tốt.

Dâu tây

Các loại quả mọng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao và dâu tây là ví dụ điển hình. Loại quả này chứa polyphenol có tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm. Giống như quả mâm xôi, mọi người dễ dàng kết hợp dâu tây vào nhiều món ăn như salad rau quả, ngũ cốc ăn sáng.

Rau bina

Rau bina sống có chất chống oxy hóa flavonol góp phần chống viêm, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, não bộ. Rau bina cũng giàu sắt, góp phần ngăn thiếu máu do thiếu sắt. Bạn chế biến loại rau này thành salad, ăn cùng bánh mì sandwich, món trứng ốp la. Sinh tố rau bina và quả mọng cung cấp chất chống oxy hóa mạnh.

Bắp cải đỏ

Bắp cải đỏ giàu polyphenol, có thể ăn sống, nấu chín hoặc muối chua. Vitamin C, K trong bắp cải đỏ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen, làm lành vết thương, có đặc tính chống oxy hóa. Ăn thường xuyên bắp cải đỏ giúp giảm viêm, tốt cho tim mạch và đường ruột, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Cải xoăn

Một loại rau khác cũng cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào là cải xoăn. Ngoài chế biến thành salad, cải xoăn kết hợp với trứng là gợi ý thích hợp cho bữa sáng, xào với hành tây, tỏi hoặc chế biến thành súp. Hàm lượng kali trong thực phẩm này hỗ trợ cân bằng huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ, phòng ngừa bệnh tim mạch.

Chocolate

Chocolate chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid và polyphenol, chống lại stress oxy hóa trong cơ thể, có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, lão hóa. Flavanol trong chocolate có thể kích thích sản xuất oxit nitric, cải thiện lưu lượng máu, giảm huyết áp. Chất dinh dưỡng này còn có tác dụng bảo vệ não, góp phần tăng cường trí nhớ, khả năng học tập, giảm tác hại của tia UV.

Lê Nguyễn (Theo Eaing Well)