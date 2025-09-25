6 trái cây giàu vitamin E cân bằng nội tiết nữ

Ngoài vitamin E, bơ, kiwi, xoài, đu đủ, ổi, mâm xôi còn có chất chống oxy hóa giúp điều hòa nội tiết, hỗ trợ sức khỏe sinh sản, làn da phụ nữ.

Vitamin E là chất chống oxy hóa tan trong chất béo, tham gia vào quá trình tổng hợp hormone, bảo vệ màng tế bào khỏi gốc tự do. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết thiếu vitamin E có thể gây rối loạn kinh nguyệt, suy giảm khả năng sinh sản, da khô sạm, lão hóa sớm. Phụ nữ trưởng thành cần trung bình 8-10 mg vitamin E mỗi ngày, nam giới cần khoảng 10-12 mg.

Bơ chứa 2,07 mg vitamin E trong 100 g, kèm theo chất béo không bão hòa đơn, giúp tăng hấp thu vitamin tan trong dầu. Ăn bơ mỗi ngày hỗ trợ cân bằng nội tiết, làm đẹp da và có lợi cho tim mạch.

Kiwi giàu vitamin E, C và chất xơ. Loại quả này giúp chống oxy hóa mạnh, tăng cường chức năng miễn dịch, giảm căng thẳng - yếu tố dễ làm rối loạn hormone ở phụ nữ.

Xoài chín cung cấp khoảng 1,12 mg vitamin E trong 100 g, đồng thời bổ sung beta-carotene, cân bằng estrogen, cải thiện làn da và tóc.

Những loại trái cây giàu vitamin E hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ. Ảnh: Trọng Nghĩa

Ổi chứa vitamin E cùng hàm lượng vitamin C vượt trội, chống oxy hóa, bảo vệ buồng trứng, hỗ trợ điều hòa hormone. Ăn ổi thường xuyên lợi cho có da, tăng cường miễn dịch.

Đu đủ chứa vitamin E, vitamin C, folate, hỗ trợ nội tiết nữ, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh.

Mâm xôi giàu vitamin E, vitamin C, chất xơ và anthocyanin. Những dưỡng chất này có tác dụng cân bằng nội tiết nữ, bảo vệ buồng trứng, chống viêm và làm chậm lão hóa tế bào.

Bác sĩ Duy Tùng cho hay vitamin E đặc biệt quan trọng với phụ nữ vì tham gia điều hòa hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng. Bổ sung vitamin E từ trái cây và hạt giúp cân bằng estrogen - progesterone. Ngoài ra, bổ sung tinh chất thiên nhiên như lepidium meyenii chứa amino axit, sterol, alkaloid và glucosinolate hỗ trợ cơ thể sản sinh đủ nội tiết tố, cải thiện sắc đẹp, sinh lý.

Ngoài chế độ ăn, bác sĩ khuyến nghị phụ nữ nên ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, hạn chế stress. Người có rối loạn nội tiết nặng cần khám và tránh lạm dụng thực phẩm chức năng liều cao để hạn chế nguy cơ tác dụng phụ.

Trọng Nghĩa