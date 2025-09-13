Vì sao nên lưu trữ tế bào gốc nhũ nhi?

Tôi sắp sinh con, đang tìm hiểu lưu trữ tế bào gốc nhau thai cho con. Việc này có lợi ích gì, cần lưu ý thế nào? (Ngọc Nga, TP HCM)

Trả lời:

Mô hoặc máu dây rốn và nhau thai trẻ sơ sinh chứa một lượng lớn các loại tế bào gốc nhũ nhi đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong điều trị nhiều bệnh lý. Mô dây rốn, nhau thai chứa phần lớn tế bào biểu mô, tế bào trung mô, trong khi đó máu dây rốn có chứa nhiều tế bào tiền thân tạo máu.

Các tế bào gốc trung mô sở hữu khả năng điều hòa miễn dịch mạnh bằng cách ức chế sự tăng sinh tế bào T, kích thích tế bào T điều hòa, tế bào tua, đại thực bào... Chúng có khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể như tế bào xương, cơ, gan, tim, tụy, nội mô, phổi và thần kinh... Các tế bào tiền thân tạo máu có khả năng tạo ra hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.

Liệu pháp dựa trên tế bào gốc được phát triển để dự phòng điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm cho chính em bé, người thân, người khác trong tương lai như bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, bệnh tự miễn, bệnh lý về máu, bệnh xương khớp...

Ví dụ, tế bào gốc tạo máu có khả năng tạo nên toàn bộ các loại tế bào máu và miễn dịch, có tiềm năng trong điều trị bệnh máu ác tính (như leukemia, lymphoma) hay bệnh máu không ác tính (như bệnh tự miễn nghiêm trọng, bệnh tan máu, suy tủy). Tế bào gốc trung mô có thể được sử dụng để điều trị ghép chống chủ cấp tính (GvHD) kháng steroid cùng nhiều bệnh nghiêm trọng khác liên quan đến hệ thần kinh, tim mạch, miễn dịch, thoái hóa khớp... và ứng dụng trong thẩm mỹ.

Kỹ thuật viên thực hiện phân tích và lưu trữ tế bào gốc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu có nhu cầu dự phòng điều trị bệnh trong tương lai, bạn có thể lưu trữ tế bào gốc từ máu hoặc mô dây rốn, nhau thai cho con. Đây là cơ hội để chuẩn bị, lưu trữ lại được nguồn tế bào khi sinh con. Quy trình thu thập tế bào gốc từ nhau thai không gây đau đớn cho mẹ và bé. Tùy vào nhu cầu và điều kiện, bạn có thể lựa chọn thời gian lưu trữ dài, ngắn khác nhau, có thể gia hạn sau mỗi mốc thời gian.

Lưu trữ tế bào gốc dây rốn và nhau thai là quy trình kỹ thuật cao. Bạn nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín, được cấp phép về thu thập, xử lý, lưu trữ, nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiến sĩ Thẩm‌ ‌Thị‌ ‌Thu‌ ‌Nga‌

Trưởng Lab, Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh