Nhau thai lưu hóa thành u nguyên bào nuôi

TP HCMChị Tình, 30 tuổi, mang thai 5 tuần thì lưu thai, mô nhau phát triển bất thường gây hiện tượng chửa trứng rồi tiến triển thành u nguyên bào nuôi.

Khi bị thai lưu, chị Tình uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ để đẩy thai ra ngoài sau đó rong kinh kéo dài. Bác sĩ một cơ sở y tế chẩn đoán tử cung của chị có khối hỗn hợp bất thường kích thước 9x6 mm. Chị dùng thuốc tránh thai theo chỉ định để ổn định nội tiết song tình trạng rong kinh không bớt.

Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, siêu âm ghi nhận tử cung có nhiều khối echo dạng tổ ong, hình ảnh điển hình của thai trứng. Xét nghiệm máu ghi nhận nồng độ Beta-hCG của chị Tình đến 155.000 mIU/mL (cao gấp nhiều lần so với thai kỳ bình thường). Kết quả MRI cho thấy một khối choán chỗ trong lòng tử cung kích thước 4x5x6 cm.

ThS.BS La Hồng Châu, Trưởng đơn vị Hình ảnh học Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích chị Tình có khối u nguyên bào nuôi (GTN) phát sinh từ sự phát triển bánh nhau bất thường. Trong đó, các mô gai nhau sót lại sau sinh hoặc nạo, hút thai bị thoái hóa, phù nề, tạo thành các túi dịch dính nhau giống chùm nho hoặc tổ ong.

U nguyên bào nuôi là nhóm bệnh gồm các tổn thương tiền ác tính như chửa trứng hoàn toàn, bán phần, các dạng ác tính như chửa trứng xâm nhập, ung thư nguyên bào nuôi, u nguyên bào nuôi vùng rau bám... Một số trường hợp mô nhau thai xâm lấn vào trong cơ tử cung, gây thủng tử cung, xâm lấn ra tạng quanh tử cung và ổ bụng, hoặc có thể di căn xa tới phổi, gan, não.

Theo bác sĩ Châu, để chẩn đoán bệnh u nguyên bào nuôi cần dựa trên tiền sử mang thai. U thường xuất hiện sau một thai kỳ, bao gồm cả thai trứng, sảy thai, thai ngoài tử cung hoặc sau khi sinh. Thai trứng được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến u nguyên bào nuôi. Bệnh thường xuất hiện trong 4 tháng đầu sau khi nạo, hút hoặc lưu thai, hoặc điều trị thai trứng. Triệu chứng bệnh điển hình là xuất huyết âm đạo kéo dài, tử cung to hơn bình thường, nồng độ Beta hcG cao bất thường. Trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh thai trứng dao động khoảng 1/500-1/1.000 thai kỳ. Tần suất bệnh cao hơn ở các nước thuộc châu Á, Trung Đông và châu Phi, thấp hơn tại khu vực châu Âu và Mỹ.

Siêu âm theo dõi sau khi bị lưu sảy thai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Châu, siêu âm, xét nghiệm hCG giúp chẩn đoán sớm, theo dõi tiến triển và giám sát sau điều trị đối với bệnh nguyên bào nuôi. Để điều trị, bác sĩ cần dựa vào bảng điểm đánh giá nguy cơ. U nguyên bào nuôi nguy cơ thấp được điều trị bằng đơn hóa trị với tỷ lệ khỏi gần 100%; u nguyên bào nuôi nguy cơ cao được điều trị đa hóa trị và cân nhắc phẫu thuật cắt bỏ tử cung, các nhân di căn với tỷ lệ khỏi khoảng 90%. Phương pháp phẫu thuật cắt tử cung sẽ được cân nhắc cho trường hợp chưa di căn và người bệnh không mong muốn sinh thêm con.

Tiên lượng tích cực song người bệnh phải đối mặt với thuật phẫu thuật để hút thai, thường xuyên đo Beta hCG, khả năng cần hóa trị và hoãn có thai trong tương lai. Quá trình theo dõi, điều trị bệnh kéo dài có thể mắc phải nhiều vấn đề tâm lý khác nhau như lo âu, trầm cảm, căng thẳng.

Trường hợp của chị Tình cho thấy một thai kỳ lưu hay sảy thai sớm, mô nhau thai bất thường có thể trở thành nguy cơ bệnh lý nguyên bào nuôi nếu không được theo dõi sát.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau lưu, sảy thai hoặc nạo hút thai trứng cần tuân thủ tái khám, theo dõi Beta hCG định kỳ đến khi có kết quả âm tính. Khi có triệu chứng rong kinh kéo dài, tử cung to bất thường, thử thai vẫn dương tính, phụ nữ nên đi khám ngay.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi