Vì sao nên ăn súp thường xuyên?

Súp có rau củ, protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt giàu vitamin, khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa.

Cung cấp nhiều dưỡng chất từ rau củ quả

Ăn đủ rau củ quả rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Súp thường có đa dạng các loại rau củ quả, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Món ăn này cũng giàu kali, chất chống oxy hóa và chất xơ, góp phần tạo cảm giác no lâu, kiểm soát cân nặng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Đa số các loại súp giàu dưỡng chất như protein, kẽm, beta-caroten, vitamin C và D. Những thành phần này giúp cơ thể tăng cường khả năng chống lại nhiễm trùng và viêm, làm giảm các triệu chứng cảm cúm. Một bát súp nóng, giàu dinh dưỡng có thể giúp người đang ốm nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Một số chất dinh dưỡng như canxi, magie, collagen hỗ trợ quá trình lành vết thương, duy trì các chức năng sinh lý của cơ thể. Ăn súp thường xuyên, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối, có thể nâng cao sức đề kháng tổng thể.

Tốt cho tiêu hóa

Súp tốt cho tiêu hóa vì nguyên liệu được nấu chín mềm, xé nhỏ hoặc xay nhuyễn, giảm áp lực cho dạ dày, giảm đầy hơi, khó tiêu, dễ hấp thụ dinh dưỡng. Món ăn có tác dụng điều hòa nhu động ruột, phù hợp cho người ốm, người cao tuổi hoặc sau khi ăn uống quá đà.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Súp bổ sung nước và tạo cảm giác no, nhờ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa. Hàm lượng nước cao còn làm tăng thể tích dạ dày, hạn chế ăn quá nhiều. Súp nóng nên người dùng có xu hướng ăn chậm lại, nhờ đó cơ thể có đủ thời gian nhận biết cảm giác no. Nó còn có tác dụng làm dịu cổ họng và giảm nghẹt mũi nhẹ.

Quy trình chế biến súp tương đối đơn giản, dễ bảo quản. Nhiều loại súp có thể được đông lạnh trong hộp kín, phù hợp với người bận rộn. Nhờ nguyên liệu phong phú và giá thành hợp lý, súp là lựa chọn thích hợp trong chế độ ăn cân bằng.

Một số lựa chọn giàu dinh dưỡng như súp cà chua húng quế cung cấp vitamin A, C, E, kali, lycopene - chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào và tăng cường miễn dịch. Súp gà giàu protein và các axit amin thiết yếu, có vai trò duy trì khối cơ, nâng cao sức đề kháng. Khi chế biến, nên lựa chọn nguyên liệu tươi sạch, bảo đảm cân đối các nhóm chất dinh dưỡng (đạm, chất béo, chất xơ) và hạn chế nêm nếm quá mặn để bảo vệ sức khỏe.

