5 thực phẩm giàu dưỡng chất nên ăn sống

Ớt chuông
Ớt chuông có nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe làn da. Khi ăn sống, thực phẩm này giòn, mọng nước. Hàm lượng nước cao trong ớt chuông giữ cơ thể đủ nước, tốt cho làn da, sức khỏe tổng thể. Mỗi người nên ăn 1-2 quả ớt chuông một ngày.
Dưa chuột
Thực phẩm này có hàm lượng nước cao, ít calo, giàu vitamin K, chất chống oxy hóa như flovonoid, tannin, giúp chống viêm, bảo vệ tế bào. Bạn cắt lát và thêm vào salad, ăn trực tiếp để thưởng thức vị giòn, tươi mát của món ăn. Ăn 1-2 quả dưa chuột cỡ trung bình mỗi ngày an toàn cho hầu hết người lớn khỏe mạnh.
Cà rốt
Beta-carotene trong cà rốt được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, tốt cho thị lực, giữ làn da khỏe mạnh. Hãy chế biến cà rốt thành salad, nước ép để giữ vị ngọt tự nhiên của thực phẩm. Bạn nên ăn cà rốt ở mức độ vừa phải, khoảng 100-150 g mỗi ngày hoặc 3-4 lần mỗi tuần. Ăn quá nhiều, đặc biệt là nước ép, có thể dẫn đến vàng da.
Rau chân vịt
Nhờ chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa, ăn sống rau chân vịt giúp cơ thể nhận được đầy đủ lợi ích từ vitamin K, sắt, folate, vitamin C, có lợi cho sức khỏe xương, khớp, làn da. Bạn cho rau vào salad, xay thành sinh tố, kẹp vào bánh mì để có bữa ăn ngon miệng. Nên ăn khoảng 300-400 g rau các loại mỗi ngày để đảm bảo dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe.
Củ dền
Màu đỏ tươi của củ dền đến từ betalain, là chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm. Ăn củ dền sống có thể giảm huyết áp nhờ nitrat. Sau khi ăn củ dền, nitrat trong đó được chuyển hóa thành oxit nitric có tác dụng thư giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu. Bạn cho củ dền vào salad hoặc gỏi, xay nhuyễn thành sinh tố (thường sử dụng 250 đến 500 ml nước ép mỗi ngày, tương đương 1-2 ly).
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI