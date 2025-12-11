5 thực phẩm giàu dưỡng chất nên ăn sống

Củ dền

Màu đỏ tươi của củ dền đến từ betalain, là chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm. Ăn củ dền sống có thể giảm huyết áp nhờ nitrat. Sau khi ăn củ dền, nitrat trong đó được chuyển hóa thành oxit nitric có tác dụng thư giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu. Bạn cho củ dền vào salad hoặc gỏi, xay nhuyễn thành sinh tố (thường sử dụng 250 đến 500 ml nước ép mỗi ngày, tương đương 1-2 ly).