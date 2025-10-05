Vì sao nên ăn hai quả chuối mỗi ngày?

Chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng kháng virus, kháng viêm, kiểm soát huyết áp, cải thiện tâm trạng.

Ăn hai quả chuối mỗi ngày cung cấp đủ vitamin, khoáng chất thiết yếu, hạn chế nguy cơ nạp quá nhiều calo, đường, kali, carbohydrate (carbs) có thể gây tăng cân. Dưới đây là những lợi ích.

Bảo vệ đường ruột

Một quả chuối chín cung cấp 3-5 g chất xơ, đủ để ruột hoạt động trơn tru, dạ dày được thư giãn. Chuối xanh bổ sung prebiotic (một dạng chất xơ), tinh bột kháng. Đây là những nguồn thức ăn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Tốt cho tim mạch

Kali tốt cho tim mạch, giúp đào thải natri dư thừa, thư giãn mạch máu, duy trì huyết áp cân bằng để tim không phải làm việc quá sức. Hàm lượng chất xơ trong chuối hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu. Cơ thể không hấp thụ chất xơ nên chất xơ không chuyển hóa thành đường, không khiến đường huyết tăng đột biến như một số loại carbs.

Hỗ trợ cai thuốc lá

Người đang cai thuốc lá nên bổ sung chuối vào thực đơn hàng ngày. Bởi sự kết hợp vitamin và khoáng chất có thể giảm cơn thèm nicotine, làm dịu các triệu chứng cai thuốc. Loại quả có hương vị thơm ngon tạo cảm giác ngon miệng.

Chuối có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Tăng cường năng lượng

Chuối cung cấp lượng đường tự nhiên vừa đủ, mang lại năng lượng ổn định mà không gây ra tình trạng hạ đường huyết khó chịu. Ăn loại quả này sau bữa sáng để cơ thể khỏe mạnh, tăng cường tính tập trung và tỉnh táo.

Cải thiện tâm trạng

Chuối góp phần cải thiện tâm trạng nhờ hàm lượng tryptophan - một loại axit amin mà cơ thể chuyển hóa thành serotonin (còn gọi là "hormone hạnh phúc") hỗ trợ giảm căng thẳng, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Vitamin B6 và magie cũng hỗ trợ làm dịu hệ thần kinh, thúc đẩy tâm trạng tốt hơn.

Phòng tránh thiếu máu

Nếu cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày có thể là do thiếu sắt. Chuối chứa sắt, thúc đẩy cơ thể sản sinh nhiều hồng cầu, đồng nghĩa với việc oxy lưu thông tốt, giúp bạn có nhiều năng lượng, sẵn sàng cho các hoạt động trong ngày.

Giảm chuột rút khi tập luyện

Chuối có chất điện giải (kali và magie) góp phần ngăn ngừa chuột rút, hỗ trợ phục hồi sau khi vận động. Ăn chuối trước hay sau khi tập đều cung cấp cho cơ thể chất điện giải, carbs để cơ bắp có đủ năng lượng.

Chống oxy hóa

Loại quả này giàu vitamin C, mangan, chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chuối chứa đường tự nhiên nhưng kết hợp với protein hoặc chất béo (như bơ hạt hoặc sữa chua) sẽ cân bằng lượng đường trong máu, kiểm soát cơn đói.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)