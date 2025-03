Những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp giảm cân

Nho, gừng, nghệ, quả họ cam quýt, trà xanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giữ dáng.

Chất chống oxy hóa gồm vitamin C, E, carotenoid, khoáng chất, flavonoid, polyphenol, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra. Nhóm chất dinh dưỡng này có tác dụng giảm viêm, thúc đẩy quá trình trao đổi chất giúp kiểm soát cân nặng. Chúng được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm như quả mọng, rau, gia vị, các loại hạt...

Quả họ cam quýt

Quả họ cam quýt chứa nhiều vitamin C thúc đẩy quá trình trao đổi chất và phân hủy chất béo. Cam, quýt, bưởi... ít calo, nhiều nước, trở thành món ăn nhẹ phù hợp. Uống nước chanh, cam, bưởi trong bữa sáng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Quả mọng

Các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa tốt, hỗ trợ giảm cân. Chúng có thể giúp cải thiện chỉ số khối cơ thể (BMI), mức insulin, cholesterol xấu (LDL). Việt quất, dâu tây, mâm xôi có vị ngọt tự nhiên, góp phần kiềm chế cơn thèm đường, kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Kiwi

Loại quả nhỏ, mềm này cung cấp nhiều vitamin C, chất xơ. Kiwi tốt cho tiêu hóa, tăng cảm giác no, tránh ăn quá nhiều. Vị chua của kiwi kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng.

Gia vị và thảo mộc

Gia vị và thảo mộc tăng thêm hương vị cho bữa ăn, đem đến nhiều lợi ích nhờ chất chống oxy hóa. Gừng và nghệ tăng cường quá trình trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tỏi, rau mùi tây, hương thảo cũng là một số loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho người muốn giữ dáng.

Nho

Nho chứa nhiều resveratrol - chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng giảm viêm, cải thiện lưu thông máu. Chất dinh dưỡng này cũng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cơn thèm ăn và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Bạn có thưởng thức nho như món ăn nhẹ hoặc cho vào salad.

Rau củ

Cà rốt, khoai lang, cà chua tốt cho sức khỏe tổng thể, giàu beta-carotene, lycopene. Những chất chống oxy hóa này giúp giảm viêm, hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh và giảm cân. Rau củ ít calo và nhiều chất xơ, tăng cảm giác no.

Rau họ cải

Súp lơ xanh, các loại rau cải có nhiều chất xơ, chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C. Những loại rau này hỗ trợ giảm cân, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Hạt chia

Hạt chia dồi dào chất chống oxy hóa như axit chlorogenic, axit caffeic, quercetin. Các chất chống oxy hóa này có lợi cho tim, chống lão hóa, giảm cân. Hạt chia cũng nhiều chất xơ, axit béo omega-3, cả hai đều có lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

Trà xanh

Trà xanh có đặc tính chống oxy hóa nhờ hợp chất như catechin. Polyphenol trong thực phẩm này góp phần duy trì cân nặng bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy chất béo, tăng lượng calo tiêu thụ. Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới bằng trà xanh để cơ thể tràn đầy năng lượng trong suốt cả ngày.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)