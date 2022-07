Vì sao nên ăn dưa chuột?

Dưa chuột có hàm lượng calo thấp nhưng chứa nhiều nước, một số vitamin, khoáng chất góp phần bảo vệ trái tim, cân bằng huyết áp.

Dưa chuột chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, một số hợp chất thực vật, chất chống oxy hóa. Thực phẩm có hàm lượng calo thấp, chứa một lượng nước, chất xơ hòa tan, lý tưởng để thúc đẩy quá trình hydrat hóa, hỗ trợ giảm cân.

Chứa chất chống oxy hóa

Theo Healthline, các gốc tự do, chất chống oxy hóa là một phần tự nhiên của cơ thể. Quá trình stress oxy hóa xảy ra do các gốc tự do, chất chống oxy hóa bị mất cân bằng. Thực tế, stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra có liên quan đến bệnh ung thư, bệnh tim, phổi... Trái cây, rau quả, bao gồm dưa chuột, đặc biệt giàu chất chống oxy hóa có lợi có thể làm giảm nguy cơ mắc tình trạng này.

Một nghiên cứu đo lường khả năng chống oxy hóa của dưa chuột bằng cách bổ sung bột dưa chuột cho 30 người lớn tuổi. Sau nghiên cứu kéo dài 30 ngày cho thấy, bột dưa chuột làm tăng đáng kể một số dấu hiệu hoạt động chống oxy hóa, cải thiện tình trạng chống oxy hóa.

Tuy nhiên, bột dưa chuột được sử dụng trong nghiên cứu chứa một lượng chất chống oxy hóa cao hơn lượng bạn tiêu thụ trong một khẩu phần ăn. Một nghiên cứu trong ống nghiệm khảo sát đặc tính chống oxy hóa của dưa chuột phát hiện ra rằng, chúng có chứa flavonoid, tannin. Hai nhóm hợp chất đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn chặn các gốc tự do có hại.

Bảo vệ trái tim

Theo Eat this, Not that, dưa chuột có thể góp phần loại bỏ các gốc tự do gây hại nhờ đặc tính chống oxy hóa. Loại quả chúng chứa flavonoid. Chất chống oxy hóa ngăn chặn stress oxy hóa - quá trình hóa học tạo ra các gốc tự do gây hại, được chứng minh là góp phần gây ra bệnh ung thư, bệnh tim.

Dưa chuột giúp bổ sung nước cho cơ thể, hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Freepik

Hỗ trợ giảm huyết áp

Ăn dưa chuột thúc đẩy sự mở rộng của các mạch máu (giãn mạch), có thể giúp chống lại bệnh tăng huyết áp, giảm nguy cơ bệnh tim. Một nghiên cứu cho thấy, uống nước ép dưa chuột trong 12 ngày giúp giảm huyết áp của người lớn tuổi. Các bác sĩ khuyên bệnh nhân cao huyết áp nên ăn các loại thực phẩm ít natri, dưa chuột là một gợi ý (không sử dụng thực phẩm với muối). Thực phẩm cũng chứa magiê, kali, có thể giúp giảm huyết áp vì hỗ trợ đào thải natri qua nước tiểu.

Cung cấp nước

Cơ thể không thể hoạt động bình thường nếu thiếu nước. Mỗi người cần uống 6-8 cốc nước mỗi ngày. Dưa chuột có tới 90% nước, giúp bù lại lượng nước của cơ thể bị mất. Thực phẩm cũng giàu vitamin, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cung cấp năng lượng.

Hỗ trợ giảm cân

Dưa chuột có hàm lượng calo thấp. Mỗi khẩu phần104 gram chứa 16 calo, một quả dưa chuột nặng 300 gram chứa 45 calo. Thực phẩm thích hợp ăn sống, chế biến món salad, bánh mì sandwich, ăn kèm các món ăn phụ. Dưa chuột thích hợp thay thế cho các loại thực phẩm có lượng calo cao hơn.

Ngoài ra, hàm lượng nước cao trong dưa chuột hỗ trợ giảm cân. Một phân tích xem xét 13 nghiên cứu gồm 3.628 người phát hiện rằng, ăn thực phẩm chứa nhiều nước, hàm lượng calo thấp có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể.

Thực phẩm cũng có lợi cho sức khỏe da. Việc đắp dưa chuột lên làn da có thể giúp giảm đau do cháy nắng, sưng tấy, vùng da bị tổn thương. Đó là lý do nhiều người đặt một hoặc hai lát dưới mắt với hy vọng góp phần giảm bọng mắt.

Lê Nguyễn