7 lợi ích phòng bệnh của nghệ

Nghệ làm tăng khả năng chống lại quá trình oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe người bệnh khớp.

Theo Healthline, nghệ bổ sung dinh dưỡng hiệu quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nghệ có những lợi ích cho cơ thể, não bộ từ hoạt chất chính là curcumin.

Chống viêm tự nhiên

Viêm là phản ứng bảo vệ bình thường của cơ thể trước các tổn thương. Tình trạng xảy ra khi tế bào bạch cầu chiến đấu để bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng, ví dụ như nhiễm trùng vi khuẩn hoặc virus. Viêm cũng có thể xuất hiện khi cơ thể bị thương, ví dụ như bị căng cơ khi hoạt động thể thao, cơ bị đau.

Curcumin có trong nghệ là một hợp chất chống viêm, kháng khuẩn tự nhiên. Công dụng của nghệ hỗ trợ điều trị vết thương, nhiễm trùng.

Tăng khả năng chống oxy hóa

Quá trình oxy hóa xảy ra do tiếp xúc với không khí ô nhiễm, tia X, thuốc trừ sâu, thuốc lá, căng thẳng kéo dài... Chất oxy hóa là các gốc tự do sinh ra từ quá trình chuyển hóa trong cơ thể, gây hại cho các tế bào. Curcumin là một chất chống oxy hóa mạnh có thể trung hòa các gốc tự do.

Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật, tế bào cho thấy, curcumin có thể hỗ trợ ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do, kích thích chất chống oxy hóa khác hoạt động.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong số một trên thế giới. Các nhà khoa học nghiên cứu bệnh trong nhiều thập kỷ. Bệnh tim phức tạp, có nhiều nguyên nhân gây nên. Curcumin có lợi cho sức khỏe người bệnh tim.

Curcumin hỗ trợ cải thiện chức năng của nội mô, lớp niêm mạc của mạch máu. Rối loạn chức năng nội mô là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim. Đây là tình trạng khi lớp nội mạc không thể điều chỉnh huyết áp, đông máu...

Curcumin có thể giúp giảm viêm, chống lại quá trình oxy hóa, có lợi cho sức khỏe người bệnh tim. Trong một nghiên cứu trên 121 người trải qua phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, các nhà nghiên cứu chỉ định họ dùng giả dược hoặc 4 gam curcumin mỗi ngày vài ngày trước, sau khi phẫu thuật. Nhóm dùng curcumin giảm 65% nguy cơ bị đau tim trong bệnh viện.

Curcumin là một chất có trong nghệ, giúp giảm thiểu các tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Ảnh: Freepik

Góp phần ngăn ngừa ung thư

Ung thư là một căn bệnh, đặc trưng bởi sự phát triển không kiểm soát của tế bào. Curcumin được nghiên cứu như một loại thảo mộc có lợi trong điều trị ung thư, có ảnh hưởng đến sự phát triển, tăng trưởng của ung thư.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, hoạt chất có thể góp phần làm chết tế bào ung thư, giảm sự hình thành mạch (sự phát triển của các mạch máu mới trong các khối u), giảm di căn (lây lan ung thư). Trong một nghiên cứu kéo dài 30 ngày ở 44 người đàn ông bị tổn thương ở ruột kết đôi khi chuyển thành ung thư, những người sử dụng 4 gam curcumin mỗi ngày góp phần làm giảm tổn thương.

Hữu ích trong điều trị Alzheimer

Bệnh Alzheimer là dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất. Tình trạng viêm, tổn thương oxy hóa có liên quan đến bệnh Alzheimer. Curcumin góp phần chống viêm, chống lại quá trình oxy hóa. Ngoài ra, một đặc điểm chính của bệnh Alzheimer là sự tích tụ của các đám rối gọi là mảng amyloid. Các nghiên cứu cho thấy, chất curcumin hỗ trợ giúp làm sạch các mảng này.

Hỗ trợ điều trị viêm khớp

Viêm khớp là một vấn đề phổ biến. Vì curcumin là một hợp chất chống viêm nên có thể giúp chữa bệnh viêm khớp. Trong một nghiên cứu ở những người bị viêm khớp dạng thấp, curcumin thậm chí còn hiệu quả hơn một số loại thuốc chống viêm.

Chống trầm cảm

Trong một thử nghiệm có đối chứng, 60 người bị trầm cảm chia ngẫu nhiên thành ba nhóm. Một nhóm dùng thuốc, nhóm khác dùng một gam curcumin, nhóm thứ ba dùng cả thuốc và curcumin.

Sau 6 tuần, nhóm dùng curcumin có những dấu hiệu cải thiện như sử dụng thuốc. Nhóm sử dụng cả thuốc và curcumin có kết quả tốt nhất. Theo các nhà nghiên cứu, chất curcumin có hiệu quả như một loại thuốc chống trầm cảm.

Trầm cảm cũng có liên quan đến việc giảm mức BDNF và hồi hải mã co lại - một vùng não có vai trò trong học tập và ghi nhớ. Curcumin có thể giúp tăng mức BDNF. Ngoài ra còn có một số bằng chứng cho thấy, chất curcumin có thể tăng cường chất dẫn truyền thần kinh trong não là serotonin, dopamine.

Lê Nguyễn