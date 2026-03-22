Vì sao khớp kêu lạo xạo?

Mỗi khi đứng lên, ngồi xuống hoặc co duỗi chân, khớp của tôi phát ra tiếng lạo xạo, lách tách dù không đau. Đây có phải dấu hiệu bệnh xương khớp không? (Tiến An, 35 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Khớp gối, háng, cổ tay, cột sống kêu lạo xạo, lục cục khi thực hiện động tác co duỗi có thể chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu khớp thường xuyên có tiếng lạo xạo mỗi khi di chuyển hoặc kèm theo triệu chứng bất thường như đau, sưng khớp, hạn chế vận động... là dấu hiệu cho thấy, tổ chức khớp đã bị thoái hóa, viêm hoặc tổn thương.

Sụn khớp như miếng đệm bao bọc lấy đầu xương, giúp giảm ma sát và giảm sang chấn khi các đầu xương tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhờ đó khớp có thể vận động trơn tru bình thường. Xương dưới sụn nằm ngay bên dưới sụn khớp, có nhiệm vụ cùng dịch khớp cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng sụn khớp và hỗ trợ sụn khớp hấp thụ lực tác động.

Khi sụn và xương dưới sụn tổn thương, thoái hóa, các đầu xương sẽ tiếp xúc, cọ xát với nhau không còn trơn tru và phát ra âm thanh lạo xạo, lục cục. Sự tổn thương cùng lúc của bộ đôi sụn và xương dưới sụn càng làm tăng những cơn đau và tiếng khớp xương kêu lạo xạo mỗi khi vận động.

Sự thay đổi trong cấu trúc sụn và xương dưới sụn là nguyên nhân khiến khớp phát ra tiếng lạo xạo khi vận động. Ảnh: Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco

Một trong những bệnh lý liên quan mật thiết với dấu hiệu khớp kêu lạo xạo là thoái hóa khớp. Đây là tình trạng tổn thương của sụn và xương dưới sụn cùng các tổ chức quanh khớp theo quá trình lão hóa hoặc chấn thương. Thoái hóa khớp thường gặp ở người lớn tuổi, người thừa cân, lao động nặng hoặc vận động quá mức.

Khô khớp cũng là một trong những nguyên nhân làm khớp phát ra những tiếng động bất thường. Khi số lượng hoặc chất lượng dịch khớp suy giảm, bề mặt khớp không được bôi trơn đầy đủ, làm tăng ma sát trong khớp và gây ra tiếng kêu khi vận động. Theo thời gian, tiếng kêu lạo xạo ở khớp càng rõ ràng hơn và có thể kèm theo đau, cứng hoặc khó vận động.

Tiếng kêu lạo xạo của khớp là có thể dấu hiệu của nhiều vấn đề bệnh lý về khớp. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh dễ dẫn đến biến dạng khớp, thậm chí gây tàn phế. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên đi khám chuyên khoa cơ xương khớp để được chẩn đoán kịp thời và điều trị hiệu quả.

Để bảo vệ khớp và duy trì khả năng vận động, bạn nên giữ cân nặng hợp lý, tập luyện đều đặn. Khi khớp căng cứng hoặc mỏi, bạn có thể nghỉ ngơi, xoa bóp nhẹ hoặc chườm để giảm khó chịu. Đồng thời, cần duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp, có thể bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ sụn khớp như collagen type II, collagen peptide, màng vỏ trứng, tinh chất nghệ và chondroitin sulfate, giúp giảm viêm đau, làm chậm quá trình thoái hóa.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM