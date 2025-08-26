Vì sao không nên cho trẻ uống cà phê?

Trẻ uống cà phê dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhịp tim, huyết áp và sự phát triển chiều cao, trí não.

Cà phê chứa caffeine có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tỉnh táo, giảm mệt mỏi tạm thời. ThS.BS Hoàng Thị Hằng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyến cáo không nên cho trẻ dưới 12 tuổi uống cà phê hay các chế phẩm chứa caffeine vì cơ thể của bé chưa phát triển toàn diện về chức năng gan, thận, hệ thần kinh.

Rối loạn giấc ngủ

Trẻ đang tuổi phát triển cần ngủ đủ giấc (khoảng 9-12 giờ mỗi ngày tùy độ tuổi) để phát triển trí não, chiều cao. Caffeine có thể khiến trẻ khó ngủ, không sâu giấc hoặc mất ngủ. Trẻ dễ mệt mỏi, kém tập trung, cáu gắt, ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt hàng ngày.

Tăng nhịp tim và huyết áp

Caffeine trong cà phê tác động đến hệ tim mạch của trẻ sau khi uống khoảng 15-30 phút. Tùy vào sự nhạy cảm, trẻ có thể bị tăng nhịp tim và huyết áp khi sử dụng liều lượng nhỏ 20-30 mg caffeine (tương đương 1/2 lon nước tăng lực).

Nạp caffeine sớm, thường xuyên dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Ảnh minh họa: Hằng Trần

Giảm hấp thụ canxi

Caffeine làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu. Trong khi đó, canxi là khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển xương ở trẻ. Trẻ tiêu thụ cà phê thường xuyên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển chiều cao.

Gây nghiện và thay đổi hành vi

Trẻ uống cà phê thường xuyên dễ hình thành thói quen phụ thuộc, có thể cảm thấy bồn chồn, mệt mỏi, cáu kỉnh. Caffeine còn khiến trẻ trở nên tăng động, khó kiểm soát hành vi ảnh hưởng đến phát triển tinh thần.

Rối loạn tiêu hóa

Hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt. Nạp caffeine kích thích dạ dày tiết nhiều axit có thể khiến trẻ khó tiêu, đầy bụng, ợ nóng, đau bụng. Phụ huynh nên xây dựng lối sống lành mạnh, khuyến khích bé ngủ đủ giấc, ăn uống cân đối, tập thể dục thường xuyên để phát triển về thể chất, trí tuệ.

Thanh Ba