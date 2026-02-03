Nấm họng là bệnh gì, vì sao họng nhiễm nấm, điều trị thế nào, nguy hiểm không? (Kha Ngân, 35 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nấm họng là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, thường do nấm Candida albicans gây ra. Loại nấm này thường ký sinh ở miệng, họng, đường tiêu hóa. Khi gặp các yếu tố thuận lợi sẽ phát triển mạnh, gây bệnh.

Bệnh gây ngứa, đau rát họng, ho, khó nuốt, ho khan, rối loạn vị giác... Triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, gần giống viêm họng thông thường, khiến người bệnh nhầm lẫn, bỏ sót, dẫn đến điều trị chậm trễ.

Một số nguyên nhân gây nấm họng như vệ sinh răng miệng kém, dùng răng giả nhưng vệ sinh không đúng cách, khô miệng kéo dài. Thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, cơ thể suy dinh dưỡng, phụ nữ nhiễm nấm âm đạo, làm việc trong môi trường ô nhiễm hít phải bào tử nấm trong không khí, ăn phải thực phẩm nhiễm nấm, cũng dễ mắc nấm họng. Nấm họng là một bệnh cơ hội thường gặp ở người suy giảm miễn dịch, nhiễm HIV/AIDS, người đái tháo đường, thiếu máu mạn tính, điều trị coritcoid kéo dài, đang xạ trị hóa trị vùng họng miệng.

Người bệnh thường được điều trị bằng thuốc để tiêu diệt vi nấm, kết hợp loại bỏ yếu tố thuận lợi khiến nấm phát sinh. Nếu bạn được chẩn đoán nấm họng, nên tuân thủ phác đồ của bác sĩ, không được tự ý dùng thuốc kháng nấm. Đồng thời, áp dụng phương pháp hỗ trợ tại nhà như súc họng miệng bằng nước muối sinh lý mỗi ngày, giữ vệ sinh răng miệng, uống đủ nước tránh để khô miệng, nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng.

Bác sĩ Duy đang nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người có sức khỏe và hệ miễn dịch bình thường, nếu phát hiện nấm họng sớm, điều trị đúng, khả năng khỏi hoàn toàn cao. Nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng, bệnh có xu hướng tái phát nhiều lần, ảnh hưởng sinh hoạt, giảm chất lượng cuộc sống. Nấm cũng có thể lan rộng xuống các vị trí lân cận như thanh quản, thực quản...

Đối với nhóm suy giảm miễn dịch như đái tháo đường, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, hóa - xạ trị, nhiễm HIV/AIDS, khi đồng mắc nấm họng có nguy cơ tiến triển nặng cao, nấm xâm nhập vào máu và các cơ quan khác gây nhiễm nấm toàn thân, đe dọa tính mạng. Khi xuất hiện dấu hiệu đau rát họng, khó nuốt sau 3-5 ngày, xuất hiện mảng trắng bất thường, người bệnh cần đi khám bác sĩ Tai Mũi Họng để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

ThS.BS.CKII Phạm Thái Duy

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM