Tưởng viêm họng hóa nhiễm HIV

TP HCMHạo, 20 tuổi, đau rát họng, nuốt khó hơn một tháng tưởng viêm họng, bác sĩ chẩn đoán nhiễm virus HIV gây suy giảm miễn dịch.

Khi miệng xuất hiện nhiều mảng trắng, uống thuốc và rửa nước muối sinh lý không bớt, rối loạn vị giác, Hạo đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả khám, nội soi họng ghi nhận nhiều mảng trắng bám ở niêm mạc miệng, vòm họng, lưỡi.

ThS.BS.CKII Phạm Thái Duy, Trung tâm Tai Mũi Họng, chẩn đoán Hạo bị nấm họng. Tuy nhiên, nấm họng thông thường đáp ứng điều trị, số lượng ít và ít khi lan rộng, trong khi Hạo trẻ tuổi, không mắc bệnh đái tháo đường, không sử dụng corticoid kéo dài, không xạ trị hóa trị nhưng nấm rất nhiều, lan nhanh, kém đáp ứng điều trị.

Kết quả soi tươi và xét nghiệm đánh giá tình trạng suy giảm miễn dịch cho thấy Hạo có kháng thể kháng HIV, nhiều sợi nấm và bào tử. Một tuần sau, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính HIV, Hạo điều trị song song HIV và nấm họng.

Bác sĩ Thái Duy tư vấn điều trị cho Hạo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Nấm họng là biểu hiện sớm của nhiễm virus HIV, tuy nhiên không phải mọi trường hợp nấm họng đều nhiễm HIV", bác sĩ Duy nói. Người lớn tuổi nhiều bệnh nền, sử dụng thuốc xịt họng chứa corticoid kéo dài (điều trị hen...) và HIV/AIDS có nguy cơ cao nhiễm nấm họng. Suy giảm miễn dịch khiến nấm phát triển quá mức, gây tổn thương niêm mạc họng.

HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người, phá hủy tế bào bạch cầu CD4 (hàng rào bảo vệ) khiến cơ thể mất khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Nấm Candida vốn tồn tại sẵn trong khoang miệng và đường tiêu hóa.

Người bệnh cần điều trị thuốc kháng virus (ARV) lâu dài để kiểm soát virus, phục hồi miễn dịch và phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn, tiếp xúc với máu hoặc các chế phẩm máu nhiễm virus (chung kim tiêm, vật sắc nhọn) và từ mẹ sang con trong thai kỳ, khi sinh hoặc trong quá trình cho con bú.

Phòng ngừa nhiễm virus HIV bằng cách quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm, vật sắc nhọn có thể gây chảy máu, xét nghiệm HIV định kỳ khi có nguy cơ. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV sớm để được tư vấn, điều trị kịp thời, giảm nguy cơ lây cho con. Người nhiễm HIV cần tuân thủ điều trị của bác sĩ, giảm nguy cơ lây truyền cho người khác.

Bác sĩ Thái Duy khuyến cáo khi đau rát họng kéo dài, nuốt đau, xuất hiện mảng trắng hoặc giả mạc bám ở họng, lưỡi, khô miệng, vị giác thay đổi uống thuốc không bớt, người bệnh nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được đánh giá, điều trị sớm, ngăn biến chứng.

Uyên Trinh

*Tên người bệnh đã được thay đổi