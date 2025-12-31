5 lưu ý khi súc miệng, họng bằng nước muối

Điều chỉnh độ mặn của nước muối, không nuốt nước súc miệng, kết hợp đánh răng và dùng chỉ nha khoa để loại bỏ vi khuẩn, giảm đau họng và nghẹt mũi.

Súc miệng bằng nước muối ấm giảm đau rát, sưng viêm và kích ứng cổ họng, làm loãng chất nhầy, loại bỏ vi khuẩn, virus và giữ ẩm niêm mạc. Phương pháp này khuyến khích cho người mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, viêm mũi xoang hay Covid-19, giảm khó chịu khi nuốt và thông thoáng đường thở. Thói quen súc họng và nhỏ mũi bằng nước muối còn hạn chế nhiễm trùng, làm dịu vết loét nhỏ và thúc đẩy quá trình hồi phục. Dưới đây là một số lưu ý để sử dụng nước muối hiệu quả.

Điều chỉnh độ mặn

Nước súc miệng quá mặn có thể kích ứng miệng, họng và làm vết loét lan rộng. Nên dùng nước súc miệng pha sẵn hoặc tự pha với 1/2 thìa cà phê muối trong 240 ml nước ấm để giảm kích ứng và tạo cảm giác dễ chịu.

Không được nuốt

Nước muối chỉ dùng để súc miệng, phải nhổ hết sau khi súc. Nuốt nước muối làm tăng lượng natri hấp thụ, dễ mất nước; lâu ngày có thể gây tăng huyết áp, khô miệng và hơi thở có mùi.

Súc miệng song song điều trị bệnh

Súc miệng bằng nước muối hỗ trợ giảm triệu chứng đau họng, nghẹt mũi. Người bệnh viêm họng nên kết hợp điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ với súc miệng hai lần mỗi ngày. Nước muối cũng cải thiện sức khỏe răng miệng, giảm loét và ngăn hơi thở có mùi, nhưng không thay thế đánh răng và dùng chỉ nha khoa. Để miệng họng sạch, khỏe và hơi thở thơm mát, nên súc miệng hai lần mỗi ngày và đánh răng đều đặn vào sáng, tối.

Súc miệng trước khi đánh răng

Cách này có thể loại bỏ mảng bám, vi khuẩn còn sót lại, làm tăng hiệu quả bảo vệ men răng. Với người đau họng, viêm họng, súc miệng sau khi đánh răng giúp thời gian nước muối tiếp xúc với họng lâu hơn, từ đó tăng khả năng kiểm soát tổn thương.

Không sử dụng thường xuyên

Súc miệng bằng nước muối quá ba lần một ngày có thể gây kích ứng nướu và làm mềm men răng. Mỗi người nên hỏi ý kiến bác sĩ về tình trạng sức khỏe riêng để được tư vấn tần suất phù hợp.

Cách thực hiện: Cho một thìa cà phê muối vào 240 ml nước ấm, khuấy đến khi tan hoàn toàn. Súc miệng 15-30 giây, làm sạch khoang miệng, răng và nướu, sau đó nhổ ra. Thực hiện tối đa 3 lần mỗi ngày.

Anh Chi (Theo Very Well Health)