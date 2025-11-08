Vì sao gỉ mũi khô, cứng?

Không khí khô, dị ứng có thể khiến gỉ mũi khô, đóng cục trong mũi gây khó thở, tắc nghẽn.

Chất nhầy là chất lỏng rất quan trọng trong cơ thể, bao phủ niêm mạc hệ thống tiêu hóa (tức là mũi, xoang, miệng, dạ dày), có tác dụng giữ lại các chất lạ như bụi bẩn, vi khuẩn và các chất ô nhiễm, chống lại nhiễm trùng. Khi thở, không khí làm khô các bụi bẩn cùng chất nhầy tạo gỉ mũi cứng và khô. Ngoài ra, tình trạng này còn có nhiều nguyên nhân khác.

Không khí khô: Thời tiết lạnh và không khí khô có thể kích ứng đường mũi khiến cơ thể sản xuất nhiều chất nhầy hơn để bù đắp tình trạng khô. Càng nhiều chất nhầy càng làm mũi khô tích tụ nhanh, dẫn đến tắc nghẽn mũi xoang, khó thở. Nhiều gia đình dùng quạt sưởi, đèn sưởi trong nhà ngày đông. Hệ thống sưởi trong nhà làm giảm độ ẩm trong không khí thúc đẩy gỉ mũi khô và cứng.

Mũi khô gây nghẹt, tắc nghẽn. Ảnh được tạo bởi AI

Dị ứng: Triệu chứng thường gặp của dị ứng là chảy nước mũi. Sổ mũi liên tục, kéo dài có thể dẫn đến mũi đặc và cứng do nước mũi khô nhanh.

Một số loại thuốc như thuốc kháng histamine có thể làm khô mũi, dẫn đến gỉ cứng và khô hơn. Ngoài ra, thuốc xịt mũi chứa corticoid dễ làm se khô niêm mạc mũi, hình thành gỉ.

Gỉ mũi thường bám vào lông mũi, nên khi nhổ chúng cũng có thể gây đau rát hoặc chảy máu, làm rách một mảng da mỏng manh bên trong mũi. Tổn thương niêm mạc mũi tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus dễ dàng xâm nhập, gây ra các bệnh tai mũi họng.

Để loại bỏ chất nhầy cứng, bám chặt, bạn nên làm loãng bằng cách rửa sạch mũi bằng nước muối sinh lý. Nước muối rửa mũi còn có tác dụng làm sạch mũi và loại bỏ nước mũi khô. Mua thuốc xịt hoặc xịt mũi không cần kê đơn góp phần làm ẩm chất nhầy khô. Sau khi sử dụng dụng cụ làm sạch, người bệnh nên vệ sinh bằng nước cất và khử trùng để tránh lây nhiễm. Dùng máy tạo ẩm trong nhà góp phần cung cấp nước cho đường thở. Ngoài ra, xông hơi, tắm nước ấm, dùng khăn ẩm ấm đắp quanh mũi hỗ trợ làm loãng gỉ mũi khô cứng, giúp chúng dễ dàng thoái ra ngoài.

Để ngăn ngừa tình trạng này, hãy giữ ẩm cho niêm mạc mũi bằng cách sử dụng máy tạo độ ẩm để bổ sung độ ẩm cho không khí, máy tạo độ ẩm có thể giúp giảm sự hình thành lớp vảy cứng, khô trong mũi. Dùng máy tạo độ ẩm cả mùa đông lẫn mùa hè (nhất là khi dùng điều hòa). Uống nhiều nước để ngăn mất nước, tránh chất nhầy bị khô, lưu thông tốt. Hạn chế uống rượu bia, không hút thuốc vì các chất này làm khô niêm mạc mũi.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)