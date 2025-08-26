Rửa mũi bằng nước muối sinh lý có khỏi viêm xoang?

Tôi bị viêm xoang mạn tính, thường tái phát. Rửa mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý có hết viêm xoang không? (Khang Nguyễn, 32 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Xoang là những hốc rỗng, chứa đầy không khí, nằm phía trong xương vùng hàm mặt. Viêm xoang là tình trạng niêm mạc lót bên trong các hốc xoang bị viêm, phù nề, xuất tiết nhiều dịch nhầy do virus, vi khuẩn, nấm, dị ứng, gây tắc nghẽn lỗ thông xoang.

Đợt viêm xoang mạn tính thường diễn ra hơn 12 tuần, ít nhất 4 đợt viêm trong một năm. Triệu chứng gồm chảy nước mũi đục, nghẹt mũi, đau nhức mũi và vùng hàm mặt, giảm khứu giác, đau đầu... Bệnh xảy ra do nhiễm trùng, viêm hoặc bất thường cấu trúc xoang. Các nguyên nhân khác như viêm mũi dị ứng (bụi, nấm mốc), phơi nhiễm (chất kích thích trong không khí, khói thuốc lá hoặc các chất độc khác), bất thường cấu trúc (polyp mũi, vẹo vách ngăn mũi), nhiễm nấm, suy giảm miễn dịch...

Ở giai đoạn đầu, khi bệnh chưa biến chứng hoặc tổn thương cấu trúc xoang, người bệnh được điều trị nội khoa. Đồng thời, bác sĩ hướng dẫn rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày để làm sạch niêm mạc mũi, loại bỏ dịch nhầy và tác nhân dị ứng trong các hốc xoang. Rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày không chữa khỏi viêm xoang. Tuy nhiên, đây là một trong những biện pháp hỗ trợ hiệu quả trong điều trị xoang, giúp giảm triệu chứng, hạn chế viêm nhiễm tái phát và biến chứng nguy hiểm.

Bạn nên sử dụng nước muối sinh lý 0,9% (NaCl) đã được tiệt trùng và mua tại các nhà thuốc. Tránh tự pha chế do không đảm bảo điều kiện vệ sinh, không đúng tỷ lệ pha chế dễ gây hại cho niêm mạc mũi, họng. Bạn có thể rửa mũi, súc họng 1-2 lần mỗi ngày, nếu viêm nhiễm nặng có thể rửa mũi 5-6 lần mỗi ngày.

Bác sĩ Hằng nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn cũng có thể xông hơi, chườm ấm vùng mặt, bổ sung độ ẩm không khí (dùng máy tạo ẩm, trồng cây xanh, đặt chậu nước...) giúp làm loãng dịch nhầy, tăng tuần hoàn máu tại vùng mặt và xoang, giảm cảm giác nặng mặt và đau nhức. Trường hợp điều trị nội khoa và kết hợp phương pháp hỗ trợ không hiệu quả, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật. Phương pháp này giúp loại bỏ tổn thương trong xoang, điều chỉnh bất thường cấu trúc giải phẫu như vẹo vách ngăn, cuốn mũi quá phát, kiểm soát biến chứng.

Viêm xoang không được điều trị kịp thời dễ gây biến chứng nguy hiểm, lan lên mắt gây sưng nề, chèn ép hoặc áp xe hốc mắt, ảnh hưởng thị giác. Nếu lan lên não gây viêm màng não hoặc áp xe não. Khi viêm xoang tái phát gây sốt, nghẹt mũi, đau họng, chảy dịch mũi hôi hoặc điều trị 3-5 ngày không giảm, người bệnh nên đi khám ngay tại chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ chẩn đoán, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng. Để hạn chế viêm nhiễm tái phát, người bệnh nên tránh đeo khẩu trang và giữ ấm cơ thể khi ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng như khói bụi, phấn hoa, lông động vật, tăng cường sức đề kháng, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM