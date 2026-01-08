Vì sao đổ mồ hôi đêm?

Nóng bừng người kèm đổ mồ hôi khi ngủ thường do nhiệt độ cao, phòng kín nhưng nếu kéo dài có thể liên quan đến rối loạn nội tiết, nhiễm trùng, ung thư.

Đổ mồ hôi ban đêm có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Trong một số trường hợp, đổ mồ hôi nhiều làm giảm chất lượng giấc ngủ và phải thay quần áo. Nguyên nhân gây ra tình trạng này rất đa dạng.

Môi trường: Phòng ngủ quá nóng có thể khiến trẻ em đổ mồ hôi khi ngủ, vì thân nhiệt trẻ cao hơn người lớn. Nên cho trẻ mặc quần áo mỏng, dùng chăn nhẹ và giữ nhiệt độ phòng khoảng 26-28 độ C, điều chỉnh theo thời tiết để hạn chế tình trạng này.

Nội tiết tố: Thay đổi nội tiết tố là nguyên nhân phổ biến gây bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm, đặc biệt trong thời kỳ mãn kinh, khi mang thai hoặc sau sinh. Triệu chứng mãn kinh có thể kéo dài nhiều năm và bác sĩ có thể kê thuốc để giảm mức độ nghiêm trọng. Cường giáp, bệnh tuyến thượng thận cũng có thể gây đổ mồ hôi đêm, kèm theo các triệu chứng như giảm cân, lo lắng và tim đập nhanh.

Nhiễm trùng: Các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus thường gây sốt cao, khiến người bệnh cảm thấy nóng và đổ mồ hôi cả ngày lẫn đêm. Một số bệnh có thể kèm triệu chứng như đổ mồ hôi không liên tục, ớn lạnh, sốt, bao gồm lao, sốt rét, nhiễm trùng do nấm, viêm phổi.

Bệnh tim mạch: Các bệnh tim mạch như suy tim, hội chứng mạch vành, rối loạn nhịp tim hay viêm động mạch thái dương khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Khi đó, cơ thể tăng nhiệt và đổ mồ hôi, dẫn đến nóng trong người vào buổi tối, giảm chất lượng giấc ngủ.

Ung thư: Triệu chứng đổ mồ hôi khi ngủ thường gặp ở một số bệnh ung thư cũng như tác dụng phụ của thuốc điều trị như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư nội mạc tử cung, u lympho, bệnh bạch cầu cấp tính...

Hội chứng carcinoid: Hội chứng này do khối u nội tiết thần kinh giải phóng hormone vào máu, gây đỏ mặt, đổ mồ hôi và mất ngủ.

Ngoài ra, đổ mồ hôi đêm còn liên quan đến tăng cân nhanh, rối loạn đường huyết, ngưng thở khi ngủ, mất ngủ, hội chứng chân không yên và các bệnh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nếu đổ mồ hôi đêm kéo dài, không cải thiện dù đã điều chỉnh môi trường ngủ, hoặc kèm mệt mỏi, sút cân, khối u bất thường, người bệnh nên đi khám. Bác sĩ chỉ định xét nghiệm phù hợp và điều trị sớm để nâng cao hiệu quả.

Anh Chi (Theo Very Well Health)