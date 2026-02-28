Vì sao đau lưng dai dẳng?

Ngoài việc sinh hoạt sai tư thế, đau lưng kéo dài không khỏi có thể là triệu chứng cảnh báo các bệnh lý như loãng xương, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp.

Đau lưng có thể được chia thành hai loại gồm cấp tính và mạn tính. Nếu bị đau lưng cấp tính, người bệnh thường nhận thấy các triệu chứng đột ngột, có thể kéo dài 1-2 ngày đến vài tuần.

Đau lưng mạn tính có thể bắt đầu đột ngột hoặc từ từ. Cơn đau có thể liên tục và ổn định hay tăng dần cường độ. Đau lưng liên tục trong 12 tuần trở lên được coi là mạn tính. Tình trạng này kéo dài không tự khỏi có thể là dấu hiệu của chấn thương tái phát hoặc một bệnh lý tiềm ẩn như thoát vị đĩa đệm. Nguyên nhân được chia thành ba nhóm chính.

Vận động và tư thế

Vận động nói chung có lợi cho hệ cơ xương khớp và cột sống. Tuy nhiên, vận động quá nhiều, đặc biệt là nâng vật nặng, chuyển động lặp đi lặp lại hoặc đột ngột, có thể gây thêm căng thẳng cho lưng và làm chậm quá trình hồi phục.

Lười vận động và sinh hoạt sai tư thế cũng có thể gây đau lưng kéo dài. Nếu bạn làm việc với máy tính hoặc ngồi phần lớn thời gian trong ngày, ngay cả tư thế tối ưu cũng có thể gây hại cho lưng. Hãy đứng dậy và đi lại thường xuyên trong lúc làm việc, tăng cường cơ lưng thông qua tập thể dục.

Thường xuyên sinh hoạt, vận động sai tư thế có thể gây đau lưng dai dẳng. Ảnh minh họa: Ngọc Phạm

Chấn thương

Chấn thương lưng thường do căng cơ khi nâng vật nặng hoặc ngã mạnh, song cũng có thể xảy ra dần dần theo thời gian. Ví dụ, gãy xương đốt sống do các đĩa đệm cột sống thoái hóa dần.

Thoát vị đĩa đệm, hay còn gọi là trượt đĩa đệm, là một nguyên nhân khá phổ biến gây đau lưng, xảy ra khi một trong những đĩa đệm nằm giữa các đốt sống bị trượt khỏi vị trí ban đầu, chèn ép lên rễ thần kinh ở lưng. Tại vùng lưng dưới, tình trạng này thường được gọi là đau thần kinh tọa. Dây thần kinh tọa chạy từ lưng dưới xuống chân.

Hẹp ống sống là một tình trạng khác có thể xuất phát từ chấn thương. Hẹp ống sống xảy ra khi các khoảng trống trong cột sống bị thu hẹp, khiến rễ thần kinh trong cột sống bị chèn ép, gây đau lưng.

Bệnh lý

Một số dạng bệnh lý dưới đây có thể là nguyên nhân đau lưng kéo dài.

Loãng xương là tình trạng xương suy giảm mật độ theo thời gian. Xương cột sống yếu đi có thể dẫn đến gãy xương do chèn ép, xương bị nứt dưới sức nặng của cột sống.

Thoái hóa khớp là tình trạng phổ biến gây đau khớp, có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên lưng nhưng phổ biến hơn ở vùng cổ hoặc thắt lưng.

Thoái hóa đĩa đệm ảnh hưởng đến các đĩa đệm giữa các đốt sống, dẫn tới một trong các triệu chứng là đau lưng.

Các bệnh khác như viêm cột sống dính khớp hoặc viêm cột sống nhiễm trùng cũng có thể là thủ phạm khiến lưng đau nhức, dù ít phổ biến hơn.

Có nhiều cách để điều trị chứng đau lưng mạn tính như liệu pháp xoa bóp, chườm lạnh hoặc chườm nóng, dùng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) không cần kê đơn (nếu bác sĩ cho phép), bôi thuốc mỡ giảm đau. Người bệnh nên tránh các hoạt động gây đau, nhưng vẫn duy trì vận động thể chất.

Nếu chứng đau lưng ngày càng trầm trọng, nên sớm đi khám để được bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân chính xác và điều trị, đặc biệt nếu kèm các triệu chứng như tiểu không tự chủ, yếu chân, táo bón, sụt cân không rõ nguyên nhân...

Anh Ngọc (Theo Healthline)